Angola: Le pays et l'Indonésie signent un accord pour la création d'une usine d'huile de palme

Luanda — L'Angola bénéficiera bientôt d'une nouvelle usine de production d'huile de palme, fruit d'un accord de coopération récemment signé entre la Chambre de commerce et d'industrie Angola-Indonésie et l'Association indonésienne de l'huile de palme.

Avec cet accord, signé dans le cadre de la 40e édition de l'Expo Indonésie 2025, qui s'est tenue du 15 au 19 octobre dans ce pays, les Chambres de commerce des deux pays considèrent ce projet comme un outil de dynamisation de l'agro-industrie, en s'appuyant sur les principes de productivité, de durabilité et de transformation économique, selon un communiqué consulté par ANGOP ce lundi.

Le document a été signé par le président de la Chambre, Cláudio Camenha, et le président de l'Association indonésienne de l'huile de palme, Eddy Martono.

À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola en Indonésie, Florêncio de Almeida, a déclaré que les relations entre les deux pays entraient dans un nouveau cycle, fondé sur la coopération, la confiance et la complémentarité.

Le diplomate estime que la participation de l'Angola à Trade Expo repositionnera le partenariat bilatéral à un niveau plus complet, innovant et inclusif.

« L'Indonésie est un partenaire prioritaire, reconnue pour son expertise industrielle, son innovation agricole et son leadership en matière d'énergies alternatives. Dans ce sens, nous avons proposé un partenariat moderne et pragmatique », a-t-il déclaré.

Selon l'ambassadeur, ce partenariat porte sur les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que sur le renforcement de la coopération technique et industrielle, le partage de technologies d'exploration et de raffinage, et la formation du personnel.

Il a également évoqué la possibilité d'une coopération évolutive vers le développement de vergers et de plantations durables, en s'appuyant sur l'expérience de l'Indonésie dans les domaines de l'huile de palme, du riz et d'autres cultures tropicales, ainsi que dans la commercialisation d'engrais.

L'Indonésie et la Malaisie représentent 83 % de la production mondiale d'huile de palme.

Outre le diplomate, la délégation angolaise comprenait également le représentant de l'AIPEX, Keve Guimarães, et de hauts fonctionnaires des chambres de commerce et d'industrie des deux pays.

La participation de la délégation angolaise au Salon commercial comprenait également une visite guidée du siège du groupe d'entreprises JAPFA, spécialisé dans l'agroalimentaire, mettant en avant la production d'aliments et de vaccins pour animaux, de poulet, d'oeufs, de lait et de yaourts.

La visite de Jakarta s'est poursuivie par la visite des installations du groupe Golden Agri (GAR), producteur d'huile de palme, où la délégation a été informée des mécanismes de production de ce produit.

Les relations entre l'Angola et l'Indonésie remontent à la Conférence de Bandung, qui s'est tenue du 18 au 24 avril 1955.

Selon le ministère des Affaires étrangères, le volume des échanges commerciaux entre l'Angola et l'Indonésie est passé de 1,5 à 1,6 milliard de dollars au cours des cinq dernières années.

Les accords de coopération entre les deux pays couvrent des domaines tels que le commerce, l'industrie, l'éducation et la technologie.