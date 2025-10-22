Angola: Handball - Petro conserve son titre africain

Luanda — Petro de Luanda a battu Al Ahly d'Égypte 24 à 23 ce lundi en finale de la 46e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions seniors féminins de handball, qui s'est conclue à Casablanca, au Maroc.

Les Angolaises étaient menées 9 à 12 à la mi-temps, mais, grâce à leur expérience, elles ont pris le dessus à la deuxième mi-temps.

Tayane Castro, joueuse polyvalente de Petro de Luanda, a été élue MVP.

Avec cette victoire, les « Tricolores » angolaises portent à 20 le nombre de trophées dans cette compétition, organisée par la Confédération africaine de handball (CAHB).