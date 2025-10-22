Angola/Malawi: Football - L'équipe nationale féminine reçoit le Malawi avec le retour de deux joueuses

Luanda — L'équipe nationale féminine de football reçoit le Malawi ce jeudi à 16h, avec le retour de deux joueuses clés, compte tenu du match aller du dernier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc.

Il s'agit de l'attaquante Patrícia Seteco, joueuse de Ferroviária SAF (Brésil), et de Flora Marta Lacho « Marta », joueuse de Ligue Europa pour le HB Koge (Danemark).

Les deux joueuses font leur retour 14 ans après avoir aidé l'Angola à obtenir un match nul 2-2 contre la Namibie au premier tour des qualifications pour les Jeux olympiques de Londres 2012 en 2011.

Cependant, les joueuses n'avaient pas été utilisées lors du match retour à Windhoek, en raison de problèmes non élucidés à ce jour.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre-temps, elles rejoignent l'équipe nationale pour vaincre le Malawi au stade 11 de Novembro, avec l'objectif de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après la Coupe d'Afrique 2002 au Nigeria.

Seteco et Marta sont les champions d'Afrique des clubs 2024/2025 du TP Mazembe (RDC).

Parmi les stars arrivant de la diaspora figurent la milieu de terrain expérimentée Sara Luvunga « Prado », formé par l'équipe de Primeiro de Agosto mais représentant le TP Mazembe (RDC), et l'attaquante débutante Alexandra Soares, qui joue pour l'Asteras Tripolis (Grèce).

Selon le programme d'arrivée des joueuses évoluant actuellement dans la diaspora, annoncé à l'ANGOP lundi par Irene Gonçalves, vice-présidente de la Fédération angolaise de football (FAF), Seteco et Alexandra s'entraînent déjà avec le groupe. Prado devrait arriver le même jour, tandis que Marta arrive ce mardi à Luanda.

En interne, plusieurs joueuses clés se distinguent, notamment l'ailière droite Arminda Lopes, plus connue sous le nom d'« Ary Papel », qui joue pour le 4 de Junho à Huambo, et l'attaquante Cristina Makua, de Primeiro d'Agosto.

Le groupe, qui prépare le match depuis un mois au complexe sportif Sequele, effectue sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade 11 de Novembro ce mardi à 16 h.

La dernière fois que l'Angola et le Malawi ont joué en Coupe Cosafa remonte à 2021, le Malawi s'était imposé 2-0.

Pour atteindre ce stade, l'Angola avait éliminé le Zimbabwe lors d'un tournoi similaire.

Voici la liste complète de l'effectif :

Gardiennes : Maria Muecalia « Valentina » (Petro de Luanda), Rita José (4 de Junho, Huambo) et Sandrina António (Primeiro d'Agosto)

Défenseurs : Cátia Alves, Manuela Simão, Victoria Fernandes « Marcia » (Petro de Luanda), Margarete Salvador, Vanuza Francisco (Primeiro d'Agosto), Emacleny Lando, Graça Melinda (4 de Junho, Huambo) et Matondo Matuvova (FC La Source, RDC)

Milieux de terrain : Paula Sambo « Pauleta » (Nacional de Benguela), Ana Costa (Primeiro d'Agosto), Sara Luvunga « Prado » (TP Mazembe, RDC), Nety Mamadou, Teresa Evaristo « Marizete » (Petro de Luanda) et Lourdes Chitandula (4 de Junho, Huambo)

Attaquantes : Arminda Lopes « Ary Papel » (4 de Junho, Huambo), Jocelina Kituto « Joice », Domingas Luís « Mila » (Petro de Luanda), Alexandra Soares (Asteras Tripolis de Grèce), Flora Marta Lacho « Marta » (HB Koge du Danemark), Cristina Makua (Primeiro d'Agosto) et Patricia Seteco (Railway SAF du Brésil).