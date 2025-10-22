Afrique: Handball - La communauté angolaise au Maroc soutient le Petro de Luanda

Luanda — La communauté angolaise résidant au Royaume du Maroc est mobilisée pour soutenir le Petro Atlético de Luanda lors de la finale de la 46e édition de la Coupe d'Afrique des clubs seniors féminins de handball, ce lundi à Casablanca, où l'équipe angolaise affrontera Al Ahly d'Égypte.

Habillés aux couleurs nationales et entonnant des chants d'encouragement, les Angolais se sont rassemblés en masse au pavillon à 16h pour soutenir le Petro de Luanda, représentant l'Angola dans la plus importante compétition continentale de clubs de handball.

L'ambassade d'Angola au Royaume du Maroc s'est également mobilisée pour assister au match, en présence de représentants du corps diplomatique et consulaire, en signe de solidarité et de soutien au sport national.

Selon une note du service de communication institutionnelle et de presse de l'ambassade, ce soutien témoigne de « la fierté et du sentiment patriotique de la communauté angolaise, qui est présente chaque fois que le pays est représenté dans des compétitions internationales ».

Après avoir éliminé le TKC du Cameroun en demi-finale grâce à une victoire convaincante (40-14), Petro de Luanda atteint la finale avec l'objectif de remporter un nouveau titre continental et de se qualifier pour la Coupe du Monde des Clubs.

Le match décisif contre Al Ahly d'Égypte aura lieu à 16h00 (heure angolaise) et pourrait une fois de plus couronner l'équipe angolaise championne d'Afrique, renforçant ainsi le prestige du handball national.