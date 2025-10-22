Congo-Kinshasa: Motion contre le gouverneur de la Tshopo - Le président de l'Assemblée appelle au calme

22 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, Mattheus Kanga Londimo, a appelé au calme et à l'apaisement avant la séance plénière prévue le 22 octobre 2025 pour examiner une motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendongolia. Cette motion, déposée par huit députés, reproche au gouverneur notamment incompétence, mauvaise gestion, détournement présumé de fonds publics destinés à des projets comme la réhabilitation du stade Lumumba et la route Nationale N°4, ainsi qu'une atteinte aux libertés fondamentales.

Face aux tensions notamment entre d'une part, ceux qui s'opposent à cette motion de destitution et d'autre part, par ceux veulent le départ de l'autorité provinciale, le président de l'Assemblée a insisté sur le respect de la Constitution, de la loi sur l'administration provinciale, et a exhorté la population rester calme.

Au cours d'un point de presse organisé mardi 20 octobre dans son bureau, il a insisté sur le fait que chaque citoyen doit se soumettre à la constitution qui est la loi suprême.

« Il n' y a donc pas lieu de s'agiter pour notre population, donc le ciel ne tombera sur la tête de personne, le mercredi sera une journée comme les autres mais une journée qui sera consacrée à un exercice démocratique dans la province de la Tshopo et il n'y a donc pas lieu à ce que les jeunes surtout les motards s'agitent, les différentes couches de la population, il y a lieu à ce que chacun surtout qui seront intéressés par la question de rester chez eux à la maison et de suivre avec leurs postes de radio parce que la plénière sera transmise en direct à la radio. »

