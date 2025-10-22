Tunisie: Saisie de 400 kg de cannabis à Sousse - Huit personnes placées en détention provisoire

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné, à la fin de la semaine dernière, la mise en détention provisoire de huit personnes dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de stupéfiants. Ces arrestations interviennent à la suite d'une enquête portant sur la saisie d'environ 400 kilogrammes de cannabis (zatla) dans l'un des ports de Sousse. Au total, près de vingt-cinq personnes ont été entendues par les enquêteurs.

Selon Mosaïque Fm, les personnes arrêtées sont poursuivies pour plusieurs chefs d'accusation, dont la formation d'une organisation criminelle active en Tunisie et à l'étranger, l'importation de substances stupéfiantes en vue de leur commercialisation et de leur distribution, ainsi que le blanchiment d'argent.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels autres complices.

Pour rappel, la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à El Aouina avait réussi, le 27 septembre 2025, à intercepter une cargaison de près de 400 kg de cannabis dissimulée dans l'un des ports de Sousse. L'opération, menée sur la base d'informations précises, a été supervisée par la direction de la Garde nationale et le parquet de Sousse 1.

