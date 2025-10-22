Angola: Le Président João Lourenço s'entretient par téléphone avec le Chancelier allemand

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a eu, dans l'après-midi de ce lundi, un entretien téléphonique avec le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Frederich Merz, axé sur le renforcement des relations bilatérales.

Selon les Services de presse de la Présidence de la République, au cours de cet échange, les deux hommes ont abordé des questions d'intérêt commun dans le cadre des relations politiques, économiques et diplomatiques qui lient les deux nations.

La conversation a également permis un échange de vues concernant la tenue du prochain Sommet Union européenne-Union africaine, prévu pour le mois de novembre de cette année à Luanda, lequel devrait rassembler des dirigeants africains et européens afin de débattre de thématiques liées à la coopération intercontinentale, aux investissements et au développement durable.

L'Angola et l'Allemagne entretiennent, depuis plus de quatre décennies, des relations d'amitié et de coopération, avec une attention particulière portée à la collaboration dans les domaines de l'économie, de la défense, de l'éducation et de la technologie, secteurs considérés comme essentiels au renforcement des liens entre les deux pays.