Angola: Analyse d'une nouvelle proposition de Loi-Cadre sur le système de santé

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/ASS/BS

Luanda — La Commission de la Politique Sociale du Conseil des ministres s'est réunie ce mardi à Luanda pour examiner la proposition de Loi-Cadre sur le système de santé, dans l'objectif de l'adapter au contexte politique, juridique, social et économique actuel du pays.

Ce projet de loi vise à renforcer le système national de santé et à garantir une couverture sanitaire universelle, en assurant à l'ensemble de la population un accès équitable à des soins intégrés et de qualité.

Selon la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, cette nouvelle proposition vient remplacer une législation en vigueur depuis plus de trente ans, devenue obsolète au regard de l'évolution des services de santé.

Parmi les nouveautés introduites, figurent notamment, la mise en place de mécanismes alternatifs de financement de la santé, en complément du budget général de l'État , une attention particulière portée à la valorisation du personnel de santé, de sa formation initiale à son intégration dans le système, ainsi qu'à l'amélioration de la logistique médicale.

La réunion, présidée par la ministre d'État chargée du secteur social, Maria do Rosário Bragança, a également porté sur le rapport d'avancement du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies, relevant de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Ce rapport met en lumière des progrès notables en matière de surveillance intégrée des maladies et de réponse coordonnée aux épidémies, contribuant à l'amélioration des principaux indicateurs de santé publique.

