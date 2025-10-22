Angola: Le programme Kwenda bénéficiera à 2,2 millions de familles d'ici 2029

Luanda — Deux millions deux cent mille ménages à travers le territoire national bénéficieront de la deuxième phase du Programme de Renforcement de la Protection Sociale « Kwenda », qui se poursuivra jusqu'en 2029, a annoncé mardi à Luanda le directeur général du Fonds d'Appui Social (FAS), Belarmino Jelembe.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la 9e session ordinaire de la Commission pour la Politique Sociale du Conseil des ministres, le responsable a précisé que cette nouvelle étape, baptisée Kwenda 2, est financée à hauteur de 400 millions de dollars américains par la Banque mondiale, avec une contribution complémentaire de 120 millions de dollars du Trésor public angolais. Cette phase vise à étendre et renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et à favoriser l'inclusion productive des familles les plus vulnérables.

Selon Jelembe, cette seconde phase représente un élargissement et un perfectionnement des initiatives déjà mises en oeuvre dans la première, en introduisant des mécanismes accrus d'efficacité et de transparence, notamment grâce à l'utilisation de plateformes numériques permettant de suivre en temps réel l'exécution du programme et d'assurer une distribution plus rapide des ressources aux communautés bénéficiaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La première phase, réalisée entre 2020 et 2025, a permis de soutenir plus d'un million de familles dans 197 municipalités réparties sur les 18 provinces, couvrant plus de 300 communes et environ 15 000 villages à l'échelle nationale.

Dans cette nouvelle phase, le programme sera étendu à 21 provinces, avec une priorité accordée aux zones rurales et aux municipalités présentant les plus forts indices de vulnérabilité sociale, consolidant ainsi le rôle du FAS en tant qu'entité coordinatrice du programme.

Le directeur général a par ailleurs souligné le rôle essentiel joué par les Agents de Développement Communautaire et Sanitaire (ADECOS), qui continueront à assurer le suivi des familles bénéficiaires, ainsi que des actions d'éducation sanitaire, de prévention des maladies, d'assainissement de base et de médiation communautaire.