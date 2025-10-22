Afrique: Des journalistes lusophones visitent le barrage de Sanmenxia en Chine

Henan (Chine) — Des journalistes d'Angola, du Brésil, du Cap-Vert et de Sao Tomé-et-Principe ont visité ce mardi le barrage de Sanmenxia, premier grand ouvrage hydraulique construit après la fondation de la République populaire de Chine.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre du séminaire sur le développement et la coopération dans les pays lusophones, organisé par le ministère chinois du Commerce.

D'une longueur de 712 mètres, d'une hauteur maximale de 106 mètres et d'une largeur de 20,2 mètres, le barrage de Sanmenxia s'élève entre les provinces du Henan et du Shanxi, sur le légendaire fleuve Jaune, le deuxième plus grand de Chine.

Il est important de noter que le fleuve Jaune compte au total 30 barrages reliés au réseau électrique de la République populaire de Chine.

Construit entre avril 1957 et avril 1961 avec le soutien technique de l'Union soviétique de l'époque, le barrage est considéré comme le berceau du système hydraulique moderne du pays, avec un total de sept barrages.

Selon le guide local Wu, l'ouvrage, relié au réseau électrique national chinois, compte sept barrages d'une capacité installée de 450 000 kilowattheures, produisant 1,8 milliard de kilowatts par an.

L'investissement initial s'élevait à 940 millions de yuans (monnaie locale), et 80 000 professionnels participent à son entretien et à son exploitation.

La scène à l'entrée du barrage est marquée par une fresque symbolique : à gauche, un portrait de l'environnement d'origine avant la construction ; à droite, le panorama actuel dominé par le fleuve Jaune, qui se divise en trois cours d'eau et forme six îles naturelles, associées aux mythes des dieux, des esprits et de la « mère de la reine du ciel ».

Le nom même de Sanmenxia, selon ANGOP, signifie « barrage aux trois portes ».

Le directeur des Edições Novembro de la province angolaise de Benguela, Arão Martins, a déclaré avoir été privilégié d'entendre sur place le récit de la construction du premier barrage chinois.

Il a dit que la technologie employée et la vision de l'interconnexion au réseau national rappellent les efforts déployés par l'Angola avec les projets de Laúca et de Caculo Cabaça.

Avec un débit moyen de 8 000 mètres cubes par seconde, le barrage comprend des conduites d'évacuation spéciales, un ascenseur de 20 étages et des zones dédiées à la prévention des incendies et du verglas.

Depuis 1973, Sanmenxia contribue activement à la stabilité énergétique et environnementale de la Chine, servant d'exemple en matière de gouvernance écologique et de développement vert.