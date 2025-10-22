Angola: Les Pays-Bas misent sur un partenariat pour un avenir prospère

Luanda — L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Henny Fokel de Vries, a exprimé ce lundi l'engagement de son pays à approfondir la coopération bilatérale avec l'Angola, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, de la santé, ainsi que sur l'autonomisation des femmes.

S'exprimant devant la presse en marge de la cérémonie de remise des lettres de créance au Président de la République, João Lourenço, la diplomate a reconnu que, bien que des défis persistent, les opportunités de coopération sont nombreuses.

« Il est évident qu'il existe des défis, mais je perçois surtout de réelles opportunités de collaboration dans ce pays », a déclaré Henny Fokel de Vries.

L'ambassadrice a révélé que des programmes de coopération sont déjà en cours dans le cadre du Corridor du Lobito, avec pour objectif la mise en place d'une plateforme agro-logistique, susceptible de créer des emplois et de contribuer à la diversification de l'économie angolaise.

Parmi les domaines prioritaires de coopération, la diplomate a souligné le soutien à l'agriculture durable, renforcé par des initiatives dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et de la santé.

« Pour nous, il est essentiel que personne ne soit laissé pour compte. Nous sommes fermement engagés dans l'autonomisation des filles et des femmes, ainsi que dans la création d'opportunités pour la jeunesse, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat », a-t-elle affirmé.

Selon Henny Fokel de Vries, la mission diplomatique des Pays-Bas en Angola est guidée par une vision de développement inclusif et durable, fondée sur des partenariats solides et un respect mutuel.

« Je souhaite travailler en étroite collaboration avec les autorités angolaises et les autres partenaires afin de bâtir un avenir prospère, inclusif et durable. Je suis très enthousiaste et pleinement investie pour contribuer à cet avenir commun », a-t-elle ajouté.