Afrique: Hockey sur patins - L'Angola ouvre le Championnat d'Afrique des moins de 19 ans par une victoire éclatante

Luanda — L'équipe nationale de hockey sur patins des moins de 19 ans a battu lundi, à Luanda, l'équipe nationale du Mozambique sur un score retentissant de 9 à 1 lors de la première journée du Championnat d'Afrique.

L'Angola menait déjà 5 à 1 à la mi-temps, lors de ce match disputé au pavillon Cidadela Desportiva.

La déroute s'est rapidement installée face à un adversaire aux capacités athlétiques bien moindres.

Dans un rythme d'entraînement soutenu, l'Angola a marqué quatre buts supplémentaires en seconde période, contre un seul encaissé en première période.

Felisberto et Sérgio ont inscrit un triplé chacun, tandis que Jorge, Jedson et Feliciano ont chacun marqué un but.

Le but de consolation du Mozambique a été inscrit par Moisés.

L'Angola entre de nouveau sur le terrain ce mardi à 18 h contre l'Afrique du Sud, qui était libre lundi en raison de contraintes de calendrier.