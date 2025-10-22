Angola: L'Ukraine souhaite renforcer sa coopération avec le pays dans les domaines politique et de la défense

Luanda — L'ambassadeur d'Ukraine en Angola, Andrii Kasianov, a exprimé ce lundi la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec l'Angola, en mettant particulièrement l'accent sur les secteurs de l'énergie, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, de la culture et de la défense.

Le diplomate, qui s'adressait à la presse après avoir présenté ses lettres de créance au Président de la République, João Lourenço, a déclaré qu'il s'agissait d'« un grand honneur de représenter l'Ukraine dans ce pays ami qu'est l'Angola », ajoutant que son objectif est de favoriser l'intensification des relations bilatérales et de consolider les liens de coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Andrii Kasianov a remercié l'État angolais pour son soutien constant à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, soulignant qu'« une paix juste et durable ne peut être obtenue que par l'adhésion universelle aux normes du droit international ».

Il a également indiqué qu'au cours de son entretien avec le Chef de l'État, il a été procédé à une analyse du suivi des décisions prises lors de la rencontre entre les Présidents Volodymyr Zelensky et João Lourenço, en septembre 2023, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

« Nous nous concentrons désormais sur la mise en oeuvre des accords conclus à cette occasion, notamment en ce qui concerne la coopération énergétique, la sécurité alimentaire et les projets agricoles », a-t-il précisé.

Il a néanmoins souligné que les deux parties doivent oeuvrer à la concrétisation effective du partenariat entre les deux pays.

Kasianov s'est également montré favorable au développement d'initiatives d'échanges dans les domaines culturel, éducatif et de la défense, exprimant son respect pour les traditions et la culture angolaises, ainsi que son désir d'apprendre la langue portugaise afin de renforcer les liens avec le peuple angolais.

« Je respecte l'Angola, je respecte son peuple et sa culture. J'ai pris l'engagement personnel d'apprendre le portugais et de travailler en étroite collaboration avec les autorités angolaises », a-t-il affirmé.

Diplomate de carrière, Andrii Kasianov a précédemment servi en Géorgie ainsi que dans diverses organisations internationales à Vienne et à Genève, avant de devenir officiellement le représentant de l'Ukraine en Angola.