Angola: Plus d'un million d'arbres plantés dans le polygone forestier de Sanguengue

Huambo — Un million 533 180 arbres, dont des eucalyptus et des pins, ont été plantés entre 2017 et 2024 dans le polygone forestier de Sanguengue, dans la municipalité de Cachiungo, province de Huambo, dans le cadre du reboisement en cours dans la région.

S'adressant à la presse mardi au sujet des travaux de repeuplement et d'exploration dans le polygone, Ludi Mayete, directeur de l'entreprise Esplendor Florestal, a déclaré que les arbres ont été plantés sur une superficie de 1 380 hectares.

Il a souligné que de nombreux arbres sont déjà en phase d'abattage, qui pourrait être achevé d'ici deux ans, selon les études.

Il a ajouté qu'un projet d'agroforesterie public est en cours de développement localement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Ce projet permet également à la population de cultiver du manioc, du maïs, des arbres fruitiers et d'autres cultures autour de chaque eucalyptus planté.

De son côté, João Lara Hotalala, directeur du Bureau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la province de Huambo, a appelé les entrepreneurs à redoubler d'efforts dans le secteur et à former les jeunes de la région, à l'heure où le soutien institutionnel du gouvernement est assuré, afin de reboiser la région.

Il a expliqué que les entreprises devraient, entre autres, fournir des plants de diverses espèces aux communautés pour créer des polygones forestiers et des vergers afin d'éviter les conflits et les problèmes d'occupation illégale des terres.

L'entreprise Esplendor Florestal opère, entre autres, dans la plantation, l'exploitation et la transformation de polygones forestiers dans les municipalités de Cachiungo, Chinjenje et Cuima (province de Huambo) et de Babaera et Ganda (province de Benguela).

Le polygone forestier de Sanguengue compte environ 9 600 hectares de superficie plantée.

La province de Huambo, qui compte plusieurs zones de forêt indigène, comprend les polygones forestiers de Cuima, Sanguengue (Cachiungo) et Mundundo (Ucuma).