Angola: Trois personnes arrêtées pour aide à l'immigration illégale à Zaïre

Mbanza Kongo -Trois citoyens angolais ont été arrêtés le week-end dernier par la police nationale dans la municipalité de Tomboco, province de Zaïre, pour aide présumée à l'immigration illégale.

Le porte-parole de la police, Luis Bernardo, a informé ce lundi à l'ANGOP, que les trois individus ont été pris sur le fait en train de faciliter l'entrée aux trois immigrants illégaux de la République Démocratique du Congo (RDC), qui cherchaient à se diriger vers la capitale du pays, Luanda.

Le responsable a expliqué que les inculpés ont été surpris à l'intérieur d'une auberge dans le village de Tomboco, alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage vers Luanda.

Luis Bernardo a fait savoir que les citoyens congolais, accompagnés de deux enfants, sont passés par la municipalité de Soyo à bord d'une moto jusqu'à l'auberge.

Dans ce cadre, a-t-il ajouté, le gestionnaire de l'auberge est aussi arrêté pour avoir hébergé des migrants en situation irrégulière.

Les citoyens congolais ont été envoyés à la Direction provinciale du Service des Migrations et des Étrangers (SME) pour un traitement approprié.