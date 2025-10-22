Afrique: Les ambassadeurs africains réaffirment leur engagement à renforcer la coopération bilatérale avec l'Angola

Luanda — Les nouveaux ambassadeurs de Zambie et de Namibie ont réaffirmé ce lundi à Luanda leur engagement à approfondir les liens historiques et stratégiques avec l'Angola, notamment en renforçant les relations économiques, culturelles et humaines.

Ces déclarations ont été faites à la presse peu après la cérémonie de présentation de leurs lettres de créance au Président de la République, João Lourenço.

L'ambassadeur de Zambie, Elias Munshya, a souligné le caractère fraternel et historique des relations entre les deux pays, plaidant pour une coopération renforcée dans des secteurs stratégiques, notamment le corridor de Lobito, dans la province de Benguela, considéré comme essentiel au développement régional.

« L'Angola et la Zambie sont des pays frères. Durant mon mandat, nous espérons renforcer nos profondes relations culturelles, humaines et commerciales et travailler ensemble pour concrétiser des rêves, tels que le corridor de Lobito », a déclaré le diplomate.

Elias Munshya a également souligné que les deux pays partageaient une vision commune du développement, alignée sur les objectifs récemment exprimés par le Président João Lourenço et renforcée par des ambitions communes en matière de valorisation des ressources naturelles et de croissance économique durable.

« La Zambie est ici en tant que partenaire. Nous partageons la même volonté de développement, de création d'opportunités pour nos peuples, de valorisation de nos ressources et d'assurance de la prospérité de l'Afrique australe. Nous apportons amitié, partenariat et unité », a-t-il ajouté.

De son côté, l'ambassadeur de Namibie, Leonard Lipumbu, a exprimé sa gratitude pour la confiance que lui a témoignée son gouvernement et pour l'accueil réservé par les autorités angolaises, soulignant que l'une de ses principales priorités sera de consolider les relations historiques qui unissent les deux pays depuis la lutte de libération.

« Je tiens à remercier chaleureusement le Président João Lourenço de m'avoir accueilli et d'avoir cru en cette mission. L'Angola et la Namibie sont des pays liés par une histoire de solidarité et de lutte commune. Aujourd'hui, nous souhaitons perpétuer cette fraternité en renforçant nos relations dans tous les domaines », a déclaré le diplomate.

Leonard Lipumbu a également salué le travail de son prédécesseur et a souligné que l'Angola et la Namibie s'engagent actuellement à intensifier leur coopération économique, en mettant l'accent sur les infrastructures, la santé, l'éducation et les ressources minérales.

« Nous souhaitons envisager l'avenir en nous appuyant sur des priorités communes. Nous oeuvrerons pour un développement commun, notamment dans les domaines qui stimulent nos économies et améliorent la vie de nos populations », a-t-il souligné.