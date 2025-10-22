Sénégal: Le pays modernise sa flotte aérienne avec un avion L410NG

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte aérienne. En République tchèque, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a réceptionné ce mardi le quatrième aéronef L410NG, un appareil de dernière génération conçu pour desservir les zones les plus enclavées du pays.

Ce nouvel avion s'inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du transport aérien, décliné à travers la « Vision Sénégal 2050 », qui vise à renforcer la connectivité et à rendre le transport aérien accessible à tous les Sénégalais, y compris dans les régions reculées.

Le Sénégal a commandé cinq appareils de ce type auprès du constructeur Aircraft Industries. Deux sont déjà opérationnels à Dakar, un troisième est en phase finale de montage et le dernier est attendu dans les prochains mois.

un quatrième L410NG pour relier le Sénégal d'un bout à l'autre Lors de la cérémonie, le ministre Diémé a salué la coopération technique exemplaire entre le Sénégal et la République tchèque, soulignant l'importance du transfert de compétences. Dans ce cadre, 35 agents sénégalais -- dont 15 techniciens et 20 pilotes -- bénéficieront d'une formation intensive de 45 jours.

Tout en évoquant les défis structurels d'Air Sénégal, le ministre a réaffirmé la volonté du pays de devenir un hub aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Il a également annoncé des avancées significatives en matière de sécurité aéroportuaire et confirmé la participation du Sénégal au Dubai Airshow en novembre, où un accord stratégique avec Boeing pourrait être conclu.

« Ce projet symbolise un Sénégal tourné vers l'avenir, capable d'allier souveraineté, innovation et ouverture au monde », a déclaré le ministre Yankhoba Diémé, invitant les jeunes stagiaires à être les « ambassadeurs d'un ciel sénégalais moderne et compétitif ».