Ile Maurice: Un couple séquestré et dépouillé lors d'un trajet en taxi

22 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Une virée nocturne, dans la nuit du samedi 18 octobre, a tourné au cauchemar pour un ressortissant sud-africain de 43 ans et sa compagne. En vacances à Maurice, l'homme, qui exerce comme architecte informatique, logeait dans un appartement à Trou-aux-Biches. Il a été victime, avec sa compagne, d'un acte de séquestration et de vol en pleine nuit, après avoir pris un taxi à Grand-Baie.

La victime a porté plainte au poste de police de Triolet. Il explique que ce jour-là, il a négocié une course à Rs 200 avec un chauffeur rencontré sur la route principale de Grand-Baie, en présence d'une femme installée sur le siège avant. Après que le véhicule a démarré, le couple s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le conducteur a brusquement changé d'itinéraire, se dirigeant vers Fond-du-Sac au lieu de Trou-aux-Biches.

Sur le trajet, le chauffeur aurait exigé une somme supplémentaire de Rs 2 000. Face au refus du passager, le ton est monté et la situation a rapidement dégénéré. Le vacancier a fini par remettre la somme réclamée mais la femme à bord aurait tenté de s'emparer de son sac avant de lui subtiliser sa carte bancaire et environ Rs 4 000.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réalisant qu'ils étaient pris au piège, le ressortissant sud-africain a tiré sur le frein à main pour immobiliser le véhicule tandis que sa compagne est parvenue à ouvrir la portière pour qu'ils puissent s'échapper en sautant hors de la voiture.

L'enquête menée conjointement par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord et la Criminal Investigation Division de Grand-Baie a permis d'interpeller, mardi, un suspect de 37 ans, domicilié à Cité La Cure. Le véhicule utilisé a été saisi. Le chauffeur a reconnu avoir transporté le couple et a admis avoir dévié de l'itinéraire convenu mais cependant, il a nié les accusations de vol.

Les victimes ont toutefois formellement identifié le suspect et le véhicule impliqué. Le chauffeur a passé la nuit en détention et a comparu en cour, mercredi, sous une accusation provisoire de séquestration et de vol.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.