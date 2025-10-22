Ile Maurice: Un couple séquestré et dépouillé lors d'un trajet en taxi

Une virée nocturne, dans la nuit du samedi 18 octobre, a tourné au cauchemar pour un ressortissant sud-africain de 43 ans et sa compagne. En vacances à Maurice, l'homme, qui exerce comme architecte informatique, logeait dans un appartement à Trou-aux-Biches. Il a été victime, avec sa compagne, d'un acte de séquestration et de vol en pleine nuit, après avoir pris un taxi à Grand-Baie.

La victime a porté plainte au poste de police de Triolet. Il explique que ce jour-là, il a négocié une course à Rs 200 avec un chauffeur rencontré sur la route principale de Grand-Baie, en présence d'une femme installée sur le siège avant. Après que le véhicule a démarré, le couple s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Le conducteur a brusquement changé d'itinéraire, se dirigeant vers Fond-du-Sac au lieu de Trou-aux-Biches.

Sur le trajet, le chauffeur aurait exigé une somme supplémentaire de Rs 2 000. Face au refus du passager, le ton est monté et la situation a rapidement dégénéré. Le vacancier a fini par remettre la somme réclamée mais la femme à bord aurait tenté de s'emparer de son sac avant de lui subtiliser sa carte bancaire et environ Rs 4 000.

Réalisant qu'ils étaient pris au piège, le ressortissant sud-africain a tiré sur le frein à main pour immobiliser le véhicule tandis que sa compagne est parvenue à ouvrir la portière pour qu'ils puissent s'échapper en sautant hors de la voiture.

L'enquête menée conjointement par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord et la Criminal Investigation Division de Grand-Baie a permis d'interpeller, mardi, un suspect de 37 ans, domicilié à Cité La Cure. Le véhicule utilisé a été saisi. Le chauffeur a reconnu avoir transporté le couple et a admis avoir dévié de l'itinéraire convenu mais cependant, il a nié les accusations de vol.

Les victimes ont toutefois formellement identifié le suspect et le véhicule impliqué. Le chauffeur a passé la nuit en détention et a comparu en cour, mercredi, sous une accusation provisoire de séquestration et de vol.