Ile Maurice: Un milliard de dollars en jeu - L'homme d'affaires recherché par le FBI libéré

C'est une affaire qui mêle finance internationale, réseaux d'influence et stratégie judiciaire. À Maurice, un homme d'affaires britannique, Ashish Dave, vient d'obtenir sa remise en liberté conditionnelle dans des circonstances uniques.

Réclamé par les États-Unis pour une fraude d'un milliard de dollars, il avait été arrêté début juillet à Port-Louis, alors qu'il séjournait dans un hôtel de luxe, muni d'un visa de 30 jours.

Les autorités américaines affirment qu'entre 2014 et 2018, alors qu'il occupait le poste de Chief Financial Officer (CFO) du groupe Abraaj, Ashish Dave aurait participé au détournement massif de fonds via un système de fraude boursière et de blanchiment d'argent. Un tribunal fédéral de New York avait émis un mandat d'arrêt en 2019 et Interpol avait placé son nom sur la liste rouge. Si reconnu coupable aux ÉtatsUnis, il encourt jusqu'à 200 ans de prison.

Ce qui a retenu l'attention des enquêteurs mauriciens, c'est la justification donnée à son arrivée sur l'île. Devant les policiers, Dave a déclaré être venu pour des affaires avec Dawood Rawat. Quelques jours auparavant, Washington avait déjà transmis une Note verbale officielle au bureau de l'Attorney General pour demander son arrestation et sa détention dans la perspective d'une procédure d'extradition.

Dès son interpellation, le débat sur sa détention s'est transformé en bras de fer juridique. Le bureau de l'Attorney General et la police ont plaidé contre toute libération, mettant en avant le risque élevé de fuite.

L'agent du Federal Bureau of Investigation (FBI) Nicholas Kroll, intervenant par visioconférence, a appuyé cette position, soulignant les ressources financières considérables dont dispose le prévenu. Les enquêteurs ont également évoqué la possibilité qu'il puisse quitter Maurice par des voies discrètes, y compris maritimes.

Mais le magistrat Arshaad Toorbuth a relevé plusieurs éléments plaidant en faveur de Dave. Celuici a toujours voyagé sous sa véritable identité, dispose d'un casier vierge aux États-Unis et coopère déjà avec les autorités mauriciennes et américaines.

Il a donc autorisé sa remise en liberté conditionnelle, mais sous des mesures particulièrement sévères et inédites. Ashish Dave a déposé deux cautions de Rs 1 million chacune, signé une reconnaissance de dette de Rs 30 millions et doit être assigné à résidence chez un garant local, avec couvre-feu 24/7 et bracelet GPS. Ses déplacements seront strictement limités aux postes de police et aux audiences judiciaires.

Il est désormais sous haute surveillance. Pendant que la justice mauricienne applique ces conditions, Washington affine sa demande d'extradition.