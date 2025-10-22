Ile Maurice: Jonathan Beauyeux rattrapé après avoir passé la nuit hors cellule

Fin de cavale pour Jonathan Christophe Beauyeux, 20 ans. Il s'était évadé, le mardi 21 octobre, de la prison ouverte de Richelieu. Le jeune détenu a été arrêté mercredi, aux alentours de 7 heures, lors d'une opération conjointe de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) et de la Criminal Investigation Division (CID) de Petite-Rivière. Son arrestation a mis fin à plusieurs heures d'angoisse au sein du centre pénitentiaire, qui avait mobilisé tous les moyens pour le retrouver.

Selon les informations recueillies, l'évasion s'est produite vers 12 h 45, alors qu'un garde-chiourme, affecté à l'unité de Fish Processing, supervisait un groupe de 11 détenus. Après les avoir escortés depuis le réfectoire pour leur déjeuner et répartis sur leurs tâches respectives, le garde chiourme s'était temporairement absenté pour se rendre au bureau pour noter des informations dans le registre. À son retour, il a constaté la disparition d'un détenu.

Un appel a immédiatement été lancé et une fouille des environs a permis de confirmer qu'un seul prisonnier manquait à l'appel. C'était Jonathan Christophe Beauyeux. Originaire de Cité La Ferme à Bambous, il purgeait une peine de neuf mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal de Savanne, pour une affaire de vol par effraction, commis de nuit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il avait été admis à la prison le 29 septembre dernier et devait être libéré en janvier prochain. Sa fuite, à seulement trois mois de la fin de sa peine, a surpris les autorités pénitentiaires. Aussitôt, une alerte a été émise auprès de plusieurs unités, dont la CID de Coromandel et de Bambous, l'Emergency Response Service Team, la Divisional Support Unit et la Field Intelligence Office.

Après plusieurs heures de traque, le fugitif a finalement été appréhendé sans incident. Il devrait désormais faire face à de nouvelles accusations liées à son évasion.