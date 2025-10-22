Ile Maurice: Padayachy plaide sa bonne foi face à la FCC

22 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le «ruling» attendu le 23 octobre

L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, était de nouveau en cour de district de Port-Louis, hier, dans le cadre de sa motion pour une levée temporaire de l'interdiction de voyager imposée dans le sillage des enquêtes de la Financial Crimes Commission (FCC) et de l'AntiMoney Laundering Unit du Central Crime Investigation Department.

Cette requête, introduite par son avocat Me Raouf Gulbul, sera tranchée ce jeudi 23 octobre, date à laquelle le magistrat Prashant Bissoon rendra son ruling.

À l'audience, Me Gulbul a expliqué que son client souhaite effectuer un déplacement professionnel en France pour une durée d'une semaine, avec un retour prévu le 4 novembre. Prenant la parole en cour, Renganaden Padayachy a juré sur l'honneur qu'il n'a aucune intention de se soustraire à la justice et qu'il entend faire face aux charges provisoires qui pèsent sur lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La FCC et la police ont, une nouvelle fois, objecté à cette demande, soulignant un risque de fuite non négligeable et le fait que l'enquête en cours devrait encore durer environ un an avant d'être complétée.

Le ruling du magistrat Bissoon est crucial: une décision favorable permettrait à l'ex-grand argentier d'effectuer ce voyage sous conditions strictes, tandis qu'un refus confirmerait le maintien des restrictions imposées.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.