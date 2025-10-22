Ile Maurice: Padayachy plaide sa bonne foi face à la FCC

Le «ruling» attendu le 23 octobre

L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, était de nouveau en cour de district de Port-Louis, hier, dans le cadre de sa motion pour une levée temporaire de l'interdiction de voyager imposée dans le sillage des enquêtes de la Financial Crimes Commission (FCC) et de l'AntiMoney Laundering Unit du Central Crime Investigation Department.

Cette requête, introduite par son avocat Me Raouf Gulbul, sera tranchée ce jeudi 23 octobre, date à laquelle le magistrat Prashant Bissoon rendra son ruling.

À l'audience, Me Gulbul a expliqué que son client souhaite effectuer un déplacement professionnel en France pour une durée d'une semaine, avec un retour prévu le 4 novembre. Prenant la parole en cour, Renganaden Padayachy a juré sur l'honneur qu'il n'a aucune intention de se soustraire à la justice et qu'il entend faire face aux charges provisoires qui pèsent sur lui.

La FCC et la police ont, une nouvelle fois, objecté à cette demande, soulignant un risque de fuite non négligeable et le fait que l'enquête en cours devrait encore durer environ un an avant d'être complétée.

Le ruling du magistrat Bissoon est crucial: une décision favorable permettrait à l'ex-grand argentier d'effectuer ce voyage sous conditions strictes, tandis qu'un refus confirmerait le maintien des restrictions imposées.