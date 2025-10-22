Soudan: Dr Kamel Idris souligne l'importance de renforcer la coopération avec la Ligue Islamique Mondiale

Le Premier Ministre Dr Kamel Idris a accueilli la visite de Dr Mohammed bin Abdulkarim Alissa, Secrétaire Général de la Ligue Islamique Mondiale et Président de l'Organisation des Savants Musulmans du pays.

Lors d'une réunion aujourd'hui à l'hôtel Marina de Port Soudan, à laquelle ayant participé le secrétaire général de La Ligue, Dr Kamel Idris a déclaré que cette visite confirmait le soutien de La Ligue pour le Soudan et son peuple.

Dr Kamel a ajouté que la proposition de tenir une conférence sur la paix au Soudan, qui a été accueillie par la Ligue Islamique Mondiale, sera préparée par un sous-comité en coordination directe avec le secrétariat de la Ligue Islamique Mondiale.

Il a ajouté : « Nous espérons que cette coopération et coordination avec la Ligue se poursuivra, soulignant que le Soudan est un peuple pacifique, de paix et non un peuple de guerre.

Pour sa part, Dr Mohammed bin Abdulkarim Alissa a souligné l'importance de la proposition d'organiser une conférence pour la paix, affirmant le soutien de la Ligue à la conférence et qu'elle porte un message, une vision et des objectifs pratiques dont les effets se feront sentir.

Alissa a ajouté : « Nous nous réunissons au Soudan dans le contexte de la connaissance, de sagesse, de science et de foi », indiquant que la Ligue Islamique Mondiale est une organisation internationale populaire qui cherche à unir la communauté et à renforcer la conscience islamique et mondiale pour assurer la sécurité de notre monde et l'harmonie de ses communautés nationales.

Il a ajouté : « Nous sommes honorés, au sein de la Ligue islamique mondiale, de voir un groupe de savants du Soudan participer à ses conseils, ses réunions et ses instances internationales », soulignant le rôle de la Ligue pour unir les rangs et les dialogues fraternels pour la nation islamique au service de l'humanité, soulignant que la Ligue s'efforce de consolider cela en paroles et en actes, conformément à une vision, une mission et des objectifs, qui s'adressent à tous du monde islamique au monde islamique.