Afrique de l'Ouest: La Guinée Bissau lève 15 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

22 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face aux besoins de financement de son budget, la Guinée Bissau a levé ce mardi 21 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 15 milliards de FCFA à la fin de son émission d'adjudication de bons et obligations du trésor de 364 jours et 3 ans.

Pour les besoins de l'opération, l'émetteur a mis en adjudication un montant de 15 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 24,716 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 164,78%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 15 milliards de FCFA et celui rejeté 9,716 millions de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 60,69%. Il faut noter que l'émetteur n'a pas jugé opportun de retenir les soumissions faites sur les bons.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 9,49% pour les obligations.

Le Trésor Public bissau-guinéen s'est engagé à rembourser les obligations le rembourser le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 22 octobre 2028. Les intérêts seront versés par an au taux de 6,25% et ce, dès la fin de la première année.

