Tunisie: La société MONOPRIX annonce une progression de 14,15% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025

22 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le chiffre d'affaires toutes taxes comprises TTC de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT) Monoprix, une enseigne de supermarchés , a connu une progression de 14,15% au troisième trimestre 2023, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction de l'entreprise.

Ce chiffre d'affaires (TTC) s'est élevé à 669,141 millions de dinars (MD) contre 586,174 MD au 30 septembre 2024.

Durant la période sous revue, le cout d'achat des marchandises vendues s'est accru de 68,878 MD, s'élevant à 514,488 MD contre 446 MD au 30 septembre 2024.

Quant aux charges de personnel, elles ont augmenté de 3,902 MD à 53 MD contre 49 MD au troisième trimestre 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la direction de Monoprix, le ratio de la masse salariale à fin septembre est passé de 8.96% en 2024 à 8.47% en 2025 compte tenu de la croissance du CA. « Les effectifs ont évolué d'environ 500 employés par rapport à décembre 2024 principalement du fait de l'intégration du personnel sous-traitant en nettoyage, manutention et sécurité conformément à la nouvelle loi sur la sous-traitance entrée en vigueur en mai 2025 ainsi qu'à la suite de l'ouverture de nouveaux magasins », note la direction de Monoprix.

Les produits financiers se situent à 5,145 MD contre 3,907 MD en 2024, soit une augmentation de 1,238 MD. A ce niveau, la direction de l'entreprise avance que l'évolution des produits financiers est principalement liée à l'augmentation des produits de placement (inter-groupe et hors groupe) ainsi qu'à celles des dividendes reçus de la part des filiales.

Concernant les charges financières, elles connaissent une hausse de 340 000 dinars, se situant à 3,350 MD contre 3,010 MD au 30 septembre 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.