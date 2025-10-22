Tunisie: La société MONOPRIX annonce une progression de 14,15% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025

Le chiffre d'affaires toutes taxes comprises TTC de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis (SNMVT) Monoprix, une enseigne de supermarchés , a connu une progression de 14,15% au troisième trimestre 2023, selon les indicateurs d'activité trimestriels établis par la direction de l'entreprise.

Ce chiffre d'affaires (TTC) s'est élevé à 669,141 millions de dinars (MD) contre 586,174 MD au 30 septembre 2024.

Durant la période sous revue, le cout d'achat des marchandises vendues s'est accru de 68,878 MD, s'élevant à 514,488 MD contre 446 MD au 30 septembre 2024.

Quant aux charges de personnel, elles ont augmenté de 3,902 MD à 53 MD contre 49 MD au troisième trimestre 2024.

Selon la direction de Monoprix, le ratio de la masse salariale à fin septembre est passé de 8.96% en 2024 à 8.47% en 2025 compte tenu de la croissance du CA. « Les effectifs ont évolué d'environ 500 employés par rapport à décembre 2024 principalement du fait de l'intégration du personnel sous-traitant en nettoyage, manutention et sécurité conformément à la nouvelle loi sur la sous-traitance entrée en vigueur en mai 2025 ainsi qu'à la suite de l'ouverture de nouveaux magasins », note la direction de Monoprix.

Les produits financiers se situent à 5,145 MD contre 3,907 MD en 2024, soit une augmentation de 1,238 MD. A ce niveau, la direction de l'entreprise avance que l'évolution des produits financiers est principalement liée à l'augmentation des produits de placement (inter-groupe et hors groupe) ainsi qu'à celles des dividendes reçus de la part des filiales.

Concernant les charges financières, elles connaissent une hausse de 340 000 dinars, se situant à 3,350 MD contre 3,010 MD au 30 septembre 2024.