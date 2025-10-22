Maroc: Vernissage de l'exposition 'Dialogue de l'âme' de l'artiste Mohamed Miko

Une exposition intitulée "Dialogue de l'âme" de l'artiste peintre Mohamed Miko a été inaugurée, samedi soir à Fès.

Cet événement, organisé dans le cadre de la 17e édition du Festival de Fès de la Culture Soufie et des Sagesses du Monde, présente 16 tableaux de formes et de tailles variée. Il s'agit d'une expérience artistique contemplative baignant dans l'art abstrait, où la toile devient un espace de dialogue visuel entre l'homme et l'univers, incarnant une quête de sérénité et d'harmonie.

Cette exposition, ouverte au public jusqu'au 18 janvier 2026, invite les visiteurs à une expérience sensorielle allant des arts visuels à l'âme du lieu.

Mohamed Miko se distingue par le fait qu'il puise son inspiration dans l'esprit de la ville de Fès, avec toute sa profondeur spirituelle et sa philosophie esthétique ancrée dans l'histoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste a indiqué que l'exposition incarne un voyage intérieur silencieux entre couleurs et lumière, entre l'humain et le cosmique, renforçant une invitation à la méditation.

Il a ajouté que cette exposition exceptionnelle, mêlant oeuvres anciennes et nouvelles, associe l'élégance du lieu à la profondeur de la création dans une expérience artistique unique qui touche l'âme avant l'oeil.

Il a également souligné que cette exposition est une invitation au public à plonger dans une expérience picturale originale, à travers une interaction avec les oeuvres via les formes et les couleurs, pour en tirer des idées positives.

Jean-Claude Cintas, écrivain français, a exprimé son admiration pour les tableaux présentés, soulignant leur profondeur et la grande créativité de Mohamed Miko.

Il a ajouté que les oeuvres révèlent l'intelligence artistique de Miko et sa capacité exceptionnelle à utiliser diverses techniques de peinture qui confèrent aux toiles une beauté singulière.

Natif de Fès, Mohamed Miko s'est intéressé très tôt à l'art et a commencé à exposer ses oeuvres dès 2012, notamment lors d'un événement artistique organisé à l'occasion du Festival du film coréen à Fès.

Il a ensuite participé à la 10e édition du Festival international des arts plastiques de Fès, enchaînant les expositions dans le cadre du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, du Festival de la culture soufie, ainsi que dans diverses expositions à Casablanca, Tétouan, Rabat, El Jadida, et à l'étranger, notamment en Egypte, aux Emirats Arabes Unis et en Espagne.