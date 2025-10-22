Madagascar: Marc Gaël Mamonjy Tefinjanahary - « Toliara manque de compétences en communication digitale »

« Raiky » est la seule entreprise spécialisée en communication digitale dans la ville de Toliara. Elle a été créée en 2022 par deux jeunes diplômés en informatique et en économie et politique sur l'environnement.

« L'idée est partie du fait que Toliara n'est pas encore très en phase avec les services touchant le numérique et le digital. « Raiky » est ainsi créée afin d'appuyer des entreprises ou organisations dans leur visibilité sur le web. L'entrée dans le monde digital devient une nécessité absolue, car c'est la tendance mondiale. La communication digitale vient en appui à la communication classique via les radios et télévisions », explique Marc Gaël Mamonjy Tefinjanahary.

L'entreprise propose ainsi des solutions digitales, depuis la stratégie, la création d'interfaces et d'applications jusqu'à l'accompagnement en community management des pages professionnelles sur les réseaux sociaux. « Notre entreprise est encore très jeune, mais l'expérience depuis ces trois années a démontré que la communication digitale est encore un marché très vaste. Seulement, Toliara manque de compétences en la matière. Nous sommes contraints de faire appel à d'autres prestataires à Antananarivo, spécialistes en design spécifique par exemple, car on n'en trouve pas ici », ajoute l'opérateur.

Expansion

L'entreprise forme des jeunes, mais jusqu'ici peu sont motivés par le digital. « Raiky a engagé près d'une cinquantaine de stagiaires depuis sa création. Il n'y a pas d'écoles spécialisées sur le digital à Toliara, alors nous les formons sur le tas. Les jeunes ont souvent des connaissances en informatique, mais ne seront spécialistes en digital que s'ils ont la volonté de réussir et de se professionnaliser », détaille le co-fondateur de Raiky.

À ses explications, pour la cité du soleil, le tourisme, le commerce ou l'événementiel sont les principaux secteurs qui demandent des services en communication digitale. La jeune entreprise, par ailleurs, offre des formations en entrepreneuriat, car elle reste persuadée que la création d'entreprise est la principale force de l'économie. Elle lance déjà une formation certifiante en « secrétariat 2.0 » pour les organisations d'événements et la communication.

Dans leur vision de faire avancer Toliara sur le plan économique, les deux fondateurs ont réuni quelques services au sein de leur entreprise. De l'accompagnement de A à Z dans la création et la domiciliation d'entreprises, en formation, au service de consulting en agriculture et agribusiness. « Raiky » a obtenu le trophée de la meilleure entreprise de service lors de l'Atsimo Andrefana Economic Awards, organisé il y a deux mois à Toliara.

« C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le nom de « Raiky », qui veut dire « un » en dialecte local, symbolisant des services unifiés ou le numéro un dans tout ce que nous entreprenons. Nous lançons un appel aux jeunes pour qu'ils n'attendent pas des secours d'ailleurs, car ils sont le secours pour cette région, pour ce pays », finit Marc. Gaël Mamonjy Tefinjanahary.