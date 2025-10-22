Madagascar: Recherche scientifique - Des awards pour des chercheurs de l'IHSM

22 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

L'Institut halieutique et des sciences marines (IHSM) de Toliara a participé au 13e symposium scientifique de la Wiomsa (Western Indian Ocean Marine Science Association), un rassemblement scientifique dédié aux sciences marines en Afrique et dans l'océan Indien qui se tient tous les trois ans.

Cette année, Madagascar a été présent à Mombasa au Kenya, où s'est tenu l'événement, dont la délégation malgache a été composée d'une cinquantaine d'étudiants et d'enseignants de l'IHSM et de cinquante autres chercheurs. Cinquante présentations scientifiques ont été entendues durant la semaine du symposium qui s'est tenu du 28 septembre au 3 octobre. Il y eut des comités scientifiques et des ateliers.

Des prix pour diverses catégories ont été décernés à des jeunes scientifiques, à des chercheurs et à des « fellow members » dont le professeur Lantoasinoro Nirinarisoa Ranivoarivelo, enseignante à l'IHSM.

« Le fellow membership award est une distinction de reconnaissance des contributions majeures à la science marine. Huit critères devaient être remplis, dont le contenu des recherches scientifiques pouvant toucher des communautés locales directes, et la Wiomsa m'a proposé de faire partie de cette catégorie de fellow members, notamment en raison des recherches que j'ai déjà effectuées », explique le professeur.

« Ce titre m'a permis d'être reconnue à un niveau plus élargi et facilite la collaboration entre la Wiomsa, l'IHSM et les communautés locales, qui constituent le principal objet de mes recherches. L'award facilite l'obtention des bourses et le financement des projets impliquant les communautés locales, tels que la restauration des zones désherbées », ajoute le professeur.

Le professeur Gildas Todinanahary, directeur de l'IHSM, est réélu au conseil d'administration de la Wiomsa. Ce qui confirme la reconnaissance régionale et internationale du leadership scientifique malgache. Trois autres chercheurs de l'IHSM ont été récompensés pour leurs travaux de recherche.

