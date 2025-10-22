Madagascar: Tourisme à Mahajanga - Les opérateurs réclament des vols directs internationaux

Profitant du vent du changement qui souffle à Madagascar, les opérateurs touristiques de la région Boeny ont profité pour revendiquer que l'aéroport international Philibert Tsiranana, à Amborovy, puisse accueillir des vols directs internationaux en provenance de Maurice, de La Réunion, du Kenya, d'Afrique du Sud et d'autres pays.

« Le secteur touristique est actuellement asphyxié. Les guides artisanaux se trouvent dans une situation critique. Faute de travail, le risque de prostitution, y compris parmi les mineurs, menace la population. Nous réclamons davantage de vols directs internationaux en provenance de pays comme le Kenya, Maurice, La Réunion et l'Afrique du Sud. Le statut d'aéroport international de Philibert Tsiranana à Amborovy doit être renforcé et développé par l'arrivée de vols directs venus de l'étranger.

Pourquoi les vols doivent-ils toujours transiter par Antananarivo au lieu de venir directement à Mahajanga ? La centralisation de tous les vols constitue un véritable frein à la promotion du tourisme. De plus, les vols domestiques ou internes, tels que Mahajanga-Nosy Be ou Mahajanga-Antsiranana, doivent être ouverts, car ils n'existent pas encore. Notre aéroport peut accueillir des vols de nuit : la piste est homologuée pour cela », explique le porte-parole du groupement des opérateurs touristiques de Boeny, Lucman Andriantomanga.

De nombreux investisseurs projettent de bâtir à Mahajanga et d'ouvrir des débouchés, mais le problème du transport aérien reste sans solution. Actuellement, la compagnie de l'océan Indien, Ewa-Air, assure régulièrement des vols directs en provenance de Mayotte vers Mahajanga. Elle a annoncé le retour à la normale de ses vols depuis le 10 octobre, après une suspension temporaire au début du mois.

La compagnie aérienne Australair assure également des vols directs réguliers entre Dzaoudzi et Mahajanga.Les vols intérieurs de la compagnie nationale malgache, Madagascar Airlines, desservent uniquement la liaison Mahajanga-Antananarivo, en aller-retour. Les programmes de vols sont parfois perturbés, mais c'est la seule compagnie aérienne existante pour relier les deux villes.