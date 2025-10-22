Tunisie: Huile d'olive, dattes, céréales - Le pays en route vers de nouveaux marchés

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 21 octobre, au Palais de Carthage, M. Ezeddine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Au début de l'entretien, le Chef de l'État a évoqué la récolte exceptionnelle enregistrée cette année pour les dattes, les céréales, l'huile d'olive et plusieurs autres cultures, après que Dieu a gratifié la Tunisie de pluies bienfaisantes sur l'ensemble du territoire, mettant ainsi fin à des années de sécheresse qui avaient fortement affecté la sécurité alimentaire nationale.

Le Président de la République a souligné que, tandis que la Tunisie s'emploie à ouvrir de nouveaux marchés pour l'exportation de ses dattes, un communiqué irresponsable a été publié, nécessitant que son auteur en réponde, car il comporte une mise à l'écart injustifiée d'un pays frère.

« Nos frères restent toujours nos frères, a-t-il affirmé. Comment un frère pourrait-il exclure son frère, même en cas de divergences de vues ou de positions ? Nos choix sont les nôtres et nul n'a à s'y immiscer. Mais les liens de fraternité sont notre histoire, mieux encore, notre destin commun, dans le respect mutuel. »

S'agissant de la récolte record d'huile d'olive, le Président de la République a donné ses instructions afin d'accorder une attention particulière aux petits agriculteurs, notamment en ce qui concerne la trituration, le stockage et la simplification des procédures d'accès à des crédits à taux préférentiels.

Il a relevé que la capacité de stockage de l'Office national de l'huile n'a pas augmenté comme il se devait entre l'année dernière et cette année, appelant à redoubler d'efforts pour permettre à cet office -- et aux autres établissements publics -- de retrouver pleinement les rôles pour lesquels ils ont été créés.

Enfin, à l'instar du secteur des dattes, le Président de la République a insisté sur la nécessité de travailler à a conquête de nouveaux marchés d'exportation pour l'huile d'olive, précisant que plusieurs pays d'Amérique latine et d'Asie ont déjà manifesté leur volonté d'en importer. Il a également encouragé le conditionnement de l'huile en Tunisie, afin que son véritable pays d'origine soit connu, arborant fièrement le drapeau de notre chère patrie.