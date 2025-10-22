Congo-Kinshasa: Des enseignants en colère vandalisent les bureaux d'une école et la résidence du sous-proved à Nyunzu

22 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des enseignants du territoire de Nyunzu dans la province du Tanganyika ont organisé le mardi 21 octobre une manifestation de colère pour réclamer le paiement de trois mois d'arriérés de salaires, notamment août, septembre et octobre, dont la paie est bloquée par la banque Afriland First Bank. Lors de cette manifestation, la situation a dégénéré : les enseignants ont vandalisé le bureau du groupe scolaire Mulongo et la résidence du sous-proved de l'EPST Nyunzi 1.

Plusieurs manifestants ont exprimé leur frustration en scandant des chansons et en brandissant des branches. Certains enseignants ont été blessés dans les affrontements rapportés par des témoins.

Le porte-parole du syndicat des enseignants de Nyunzu, Rashidi Fataki Abdallah, explique que la patience des enseignants est à bout, alors que les agents payeurs, venus du centre du territoire, ont quitté Nyunzu sans verser les salaires attendus.

Le sous-proved d' l'EPST Nyunzi 1, Ernest Mwamba, condamne ces actes de vandalisme mais souligne que les agents payeurs n'ont payé qu'une partie des enseignants de l'intérieur du territoire, sans payer ceux de Nyunzu, ce qui alimente la tension.

Tous les efforts pour joindre les responsables de Afriland First Bank n'ont pas abouti.

