Congo-Kinshasa: Affaire Honorine Porsche - La Cour militaire instruit l'infraction de violation de consignes à charge du colonel Mumesa

Dans le cadre de l'affaire Honorine Porsche, présumée impliquée dans le braquage de la Rawbank, la Cour militaire a tenu ce mardi 21 octobre une deuxième audience publique consacrée à l'instruction de l'infraction de violation de consignes à charge du colonel Désiré Mumesa, commandant de l'unité Police militaire (PM). La cause a été renvoyée à ce mercredi 22 octobre pour la suite de la procédure.

L'audience a porté sur les circonstances de la diffusion de vidéos montrant la suspecte dénudée, partagées sur les réseaux sociaux après l'opération du 16 octobre. La Cour cherche à établir :

L'identité de l'auteur qui a filmé les images montrant des militaires dénudant Honorine Porche,

Le canal utilisé pour transmettre les images, notamment WhatsApp,

Le respect des consignes militaires interdisant la diffusion d'images prises sur les lieux d'opération.

La défense conteste les accusations

Le colonel Mumesa affirme avoir filmé la suspecte habillée, devant le bureau PM au camp Kokolo, uniquement pour faire rapport à sa hiérarchie en situation d'urgence. Son avocat, Me Chirac Ngalamulume, soutient ce qui suit :

« L'infraction n'est pas établie. Le colonel n'a pas filmé sur le lieu de l'opération, qui était la Rawbank, mais devant son bureau. Il n'a pas publié les images. D'autres militaires ont reconnu avoir filmé la suspecte dans les blindés, en l'absence du commandant ».

La défense s'appuie sur un télégramme officiel interdisant la diffusion d'images prises sur les lieux d'intervention, estimant que le colonel n'a pas enfreint cette directive.