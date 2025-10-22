Congo-Kinshasa: Tensions entre institutions de Tshopo - Le gouverneur et les députés provinciaux convoqués à Kinshasa

Le climat politique reste tendu dans la province de la Tshopo, où une motion de défiance visant le gouverneur Paulin Lendongolia divise les institutions provinciales. En réponse à cette crise, le ministère de l'Intérieur a convoqué à Kinshasa le gouverneur, le bureau de l'assemblée provinciale, ainsi que les huit députés porteurs de la motion, selon un télégramme officiel signé le 18 octobre par Jean Baptiste Ndeze Katurebe, vice-ministre des Affaires Coutumières.

Les députés pétitionnaires reprochent au gouverneur :

Incompétence dans la gestion provinciale,

Détournement présumé de fonds publics, notamment ceux destinés à la réhabilitation du stade Lumumba et de la route nationale N°4,

Atteinte aux libertés fondamentales.

Cette motion a ravivé les tensions entre les partisans du gouverneur et ceux qui réclament son départ, accentuant la polarisation au sein de l'assemblée provinciale.

Appel au calme et au respect des lois

Face à cette situation, le président de l'assemblée provinciale a appelé au respect de la Constitution et de la loi sur l'administration provinciale, exhortant la population à rester calme et à éviter toute escalade.

Cette convocation à Kinshasa marque une tentative du gouvernement central de désamorcer la crise institutionnelle et de favoriser un dialogue politique pour préserver la stabilité dans la Tshopo.