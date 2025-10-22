Congo-Kinshasa: Une table ronde autour du projet 'Pokea Ujuzi na Upone' à Kinshasa

Une table ronde consacrée au projet « Pokea Ujuzi na Upone » qui signifie « Guérir par la compréhension » en swahili, s'est tenue le 3 octobre dernier à Kinshasa (RDC) en présence de représentants des institutions publiques, du corps diplomatique, de l'Union Africaine (UA), de l'Union Européenne (UE), des Nations unies (UN), ainsi que de plusieurs organisations nationales et internationales engagées dans la consolidation de la paix.

Cette rencontre, organisée par les organisations nationales telles que l'ONG Solidarité Féminine Pour La Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI), l'ASBL Renaissance africaine( RENAF), le Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ/Sud-Kivu), Africa Reconciled en partenariat avec Impunity Watch, avec l'appui de l'Union européenne (UE) à travers Foreign Policy Instruments (FPI) s'inscrivait dans le cadre du lancement national dudit projet qui entend contribuer à la guérison des traumatismes multigénérationnels vécus par les communautés affectées par les conflits.

Les échanges ont porté sur les approches mises en oeuvre pour renforcer la cohésion sociale, soutenir la santé mentale et le bien-être psychosocial et promouvoir la transmission constructive des mémoires dans les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud-Kivu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont salué la pertinence d'une approche intégrée qui place les communautés, les survivants et les acteurs locaux au coeur des interventions. La rencontre s'est clôturée sur une note d'engagement partagé en faveur d'une mise en oeuvre concertée et inclusive du projet dans les provinces ciblées.