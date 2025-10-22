Afrique: Financement de la santé en Afrique francophone - Les parlementaires se mobilisent

Renforcer le leadership politique, la mobilisation des ressources nationales et l'accès équitable aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et la santé pulmonaire ; c'est l'un des objectifs phares de la réunion régionale des présidents des commissions santé et des parlementaires de toute l'Afrique francophone. Elle se tient au Sénégal du 21 au 22 octobre 2025.

En réalité, les objectifs de la réunion de Dakar sont d'évaluer le fardeau actuel des maladies et le paysage financier pour ces pathologies. Elle sera aussi l'occasion pour les députés de l'Afrique francophone de renforcer la sensibilisation parlementaire aux obstacles qui entravent le diagnostic de proximité. Et aussi, de mettre en avant les technologies innovantes qui favorisent l'accès aux soins.

Durant ces deux jours, les parlementaires vont approfondir la compréhension des engagements régionaux et mondiaux et les traduire en actions politiques. Ainsi, ils comptent mobiliser la voix des parlementaires en soutien à la huitième reconstitution du Fonds mondial et en faveur d'un renforcement du financement national de la santé.

Renforcer la collaboration régionale entre les parlements

En fait, ces derniers estiment qu'à travers cette rencontre, il est possible de renforcer la collaboration régionale entre les parlements, la société civile et les partenaires techniques. Ils visent aussi l'engagement parlementaire clair en faveur d'une augmentation des investissements nationaux dans la santé.

Cette réunion sera pour eux le moment de dresser une feuille de route régionale soutenant un plaidoyer intégré sur le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Organisée par l'Assemblée nationale du Sénégal en collaboration avec le Global TB Caucus, elle réunit les présidents des commissions santé du Bénin, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon et de la Guinée, ainsi que des représentants de la société civile, des institutions régionales et des partenaires de développement.