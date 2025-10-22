Sénégal: 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing - Une tribune pour la promotion des droits féminins

22 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Promouvoir les droits des femmes, l'égalité de genre et le rôle des législateurs dans l'autonomisation féminine ; ce sont entre autres les plaidoyers qui seront faits à l'occasion du Séminaire international commémoratif du 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995). Il se tient du 19 au 28 octobre 2025 en Chine.

L'Assemblée nationale du Sénégal prendra part, du 19 au 28 octobre 2025, au Séminaire international commémoratif du 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), organisé par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine.

A lire aussi : Dakar accueille la 54e réunion du Comité exécutif de l'UPCI

Ce séminaire, placé sous le thème « Renforcer les échanges et la coopération législatives pour accélérer le progrès mondial de la cause des femmes », réunira à Beijing, puis dans les provinces de Henan et Fujian, des parlementaires africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles échangeront autour de sessions de haut niveau consacrées à la promotion des droits des femmes, à l'égalité de genre et au rôle des législateurs dans l'autonomisation féminine.

Cette participation illustre l'engagement constant de l'Assemblée nationale du Sénégal en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, du dialogue interparlementaire et du renforcement de la coopération Sud-Sud.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.