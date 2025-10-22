Sénégal: 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing - Une tribune pour la promotion des droits féminins

Promouvoir les droits des femmes, l'égalité de genre et le rôle des législateurs dans l'autonomisation féminine ; ce sont entre autres les plaidoyers qui seront faits à l'occasion du Séminaire international commémoratif du 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995). Il se tient du 19 au 28 octobre 2025 en Chine.

L'Assemblée nationale du Sénégal prendra part, du 19 au 28 octobre 2025, au Séminaire international commémoratif du 30e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), organisé par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine.

Ce séminaire, placé sous le thème « Renforcer les échanges et la coopération législatives pour accélérer le progrès mondial de la cause des femmes », réunira à Beijing, puis dans les provinces de Henan et Fujian, des parlementaires africaines.

Elles échangeront autour de sessions de haut niveau consacrées à la promotion des droits des femmes, à l'égalité de genre et au rôle des législateurs dans l'autonomisation féminine.

Cette participation illustre l'engagement constant de l'Assemblée nationale du Sénégal en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, du dialogue interparlementaire et du renforcement de la coopération Sud-Sud.