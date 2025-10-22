Ile Maurice: Un touriste français de 19 ans arrêté avec 1,6 kg de cocaïne dans son ventre

Dans la lutte contre la drogue, un touriste français de 19 ans va devoir s'expliquer devant la justice. Il a été arrêté à l'aéroport de Saint-Domingue alors qu'il tentait de quitter la République dominicaine avec 1,6 kg de cocaïne en petits sachets qu'il avait ingérés, ont annoncé mardi les autorités locales.

Après un transfert dans un centre de santé, « il a expulsé 141 sachets de cocaïne, enveloppés de latex noir et bleu », selon le communiqué de la Direction nationale de contrôle des drogues (DNCD) du pays caribéen.

Les réseaux criminels pointés du doigt

Le citoyen français, dont l'identité n'a pas été révélée, est lié au « trafic international de drogue » et à des « réseaux criminels », qui utilisent des « mules de différentes nationalités pour transporter de la drogue vers les États-Unis et l'Europe », selon le texte. Ces réseaux « les recrutent en leur disant : "On va te donner tant (d'argent), prends ton billet et va à Saint-Domingue". Une fois arrivé, une personne les contacte et leur lui fournit (la drogue) », a précisé une source de l'enquête.

En 2024, la République dominicaine a saisi 37,2 tonnes de cocaïne, selon des données officielles. Le pays est une importante plaque tournante pour l'envoi de cocaïne aux États-Unis et en Europe, selon la CIA.

Et l'affaire « Air Cocaïne » a alimenté pendant des années la chronique judiciaire en République dominicaine et en France, après l'interception en 2013 à l'aéroport de Punta Cana d'un Falcon 50 avec 680 kg de cocaïne à son bord. Parmi la quarantaine de personnes interpellées figuraient quatre Français, dont deux pilotes, finalement acquittés lors d'un procès en appel en 2021.