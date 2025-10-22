Ile Maurice: Ramgoolam se penche sur MK et Jet Prime 1

L'un des dossiers prioritaires de Navin Ramgoolam à son retour demeure, outre le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, la situation à l'aéroport.

Plusieurs observent avec attention la manière dont il tranchera le conflit ouvert entre Paul Bérenger et Kishore Beegoo, conflit qui a été exacerbé par l'affaire Jet Prime et l'annulation du vol d'Air Mauritius vers Tana.

Dans les deux cas, le Prime Minister's Office (PMO) regrette que le Premier ministre par intérim ait été tenu dans l'ignorance. Autre préoccupation majeure : l'Executive Chairman d'Airport Holdings, Megh Pillay, ne siège toujours pas au conseil d'administration d'Air Mauritius ni à celui de Jet Prime - ce dernier n'ayant été constitué que quelques jours avant l'arrivée de Megh Pillay à la tête de la holding.

«Le retour de Megh Pillay et d'André Viljoen est annonciateur de changements, mais on sent qu'il existe une résistance de la part de ceux qui sont déjà en place. C'est ce qui explique les turbulences de ces derniers jours. Le rapport du secrétaire au Cabinet et les discussions entre le Premier ministre et son adjoint permettront de remettre de l'ordre, tout comme il est important de donner les coudées franches à Megh Pillay, the ultimate chairman, qui devrait avoir le dernier mot sur Air Mauritius et Jet Prime», explique-t-on du côté du PMO.

Le cas Beegoo sera tranché cette semaine, ajoute-t-on.