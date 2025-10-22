Sénégal: Actes contre nature - 17 individus arrêtés à la cité Kalia 2

Au total, 17 individus, dont une femme, ont été arrêtés mardi, dans un appartement à la cité Kalia 2. Ils sont poursuivis, selon la police sénégalaise qui a donné l'information mercredi, pour des chefs d'accusation incluant actes contre nature et détention et usage collectif de chanvre indien.

Le commissariat d'arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab a mené une opération ce 21 octobre 2025, aboutissant à l'interpellation d'un groupe de 17 individus, dont une femme. Ils sont poursuivis pour des chefs d'accusation incluant actes contre nature et détention et usage collectif de cannabis.

« Ces interpellations font suite à des dénonciations anonymes et répétitives signalant une fréquentation particulière d'individus du même sexe dans un appartement situé à la cité Kalia 2. Suite à ces informations, une équipe d'intervention a été immédiatement dépêchée sur les lieux, permettant d'appréhender les mis en cause », explique la Police.

A lire aussi: Trafic international de drogues : 115 kg de cocaïne à Kolda

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la perquisition, la même source indique que les éléments compromettants ont été saisis. Il s'agit notamment d'un cornet entamé de chanvre indien (CI), des savons intimes, des lubrifiants et des préservatifs et deux bouteilles de produits cellulosiques et divers parfums intimes.

« Au moment de l'intervention, la majorité des individus interpellés étaient dénudés. Par ailleurs, des préservatifs usagés ont été découverts dans les toilettes de l'appartement », rapporte la police.

Parmi les personnes appréhendées figurait une femme se présentant comme travailleuse du sexe, mais ne détenant pas de carnet sanitaire valide. Elle est donc poursuivie pour non-inscription au fichier sanitaire.

« L'ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue. L'enquête préliminaire se poursuit sous l'autorité du Parquet pour les suites judiciaires à donner à cette affaire », informe le texte.