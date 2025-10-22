Sénégal: Lutte contre le trafic international de drogue - 1 136 kg de cocaïne saisis en cinq mois

La montée en puissance des services sénégalais dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants se confirme de plus en plus. Depuis le début de l'année, ils multiplient les saisies de drogue de tout genre. Entre juin et octobre 2025, les Douanes sénégalaises ont saisi un cumul de 496 kg de cocaïne. À cela s'ajoute la saisie conjointe avec la gendarmerie de 640 kg de cocaïne, effectuée en début août 2025, dans la région de Dakar.

Le renforcement du dispositif de surveillance douanière aux frontières continue de porter ses fruits. Le jeudi 13 juin 2024, la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou a réalisé une saisie portant sur 108,7 kg de cocaïne. Tout est parti du ciblage d'un véhicule en provenance d'un pays limitrophe et conduit par un individu ressortissant d'un pays du Sahel. La fouille approfondie dudit véhicule a permis de constater la présence d'une cachette aménagée en dessous de la malle arrière et soigneusement dissimulée sous un tapis et un pneu de secours. L'ouverture de cette cachette a permis de découvrir des paquets de cocaïne au nombre de 95 pour un poids total de 108,7 kg. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à 8,7 milliards de FCfa.

Trois mois plus tard, le Bureau des Douanes de Kalifourou a opéré, le 16 septembre 2025, une saisie de 240 plaquettes de cocaïne d'un poids total de 272,25 kg. La saisie fait suite à l'exploitation minutieuse d'un renseignement faisant état d'un transfèrement de substance prohibée d'un pays limitrophe vers le Sénégal. Le dispositif de surveillance mis en place a ainsi permis aux agents des Douanes d'intercepter le véhicule transportant de la drogue. Il s'agit d'une voiture immatriculée au Sénégal. La fouille dudit véhicule a abouti à la découverte de 243 plaquettes de cocaïne dissimulées dans une cachette spécialement aménagée. La contrevaleur totale de la drogue saisie se chiffre à 21 milliards 780 millions de FCfa. Trois individus de nationalité étrangère ont été appréhendés au cours de l'opération. Après la saisie de cocaïne effectuée par le Bureau frontalier des Douanes de Kalifourou, la Brigade commerciale des Douanes de la même localité a réalisé, le vendredi 17 octobre 2025, une importante saisie portant sur 115 kg de cocaïne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La drogue était conditionnée en plaquettes et dissimulée dans des cachettes aménagées à l'intérieur des parois de la carrosserie d'un véhicule en provenance d'un pays limitrophe. La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à 9,2 milliards de FCfa. Deux individus de nationalités étrangères ont été arrêtés au cours de l'opération. En août 2025, une opération conjointe entre les Douanes et la Gendarmerie a abouti à la saisie de 640 kg de cocaïne dans la région de Dakar. Du haschich à l'Aibd Les trois saisies cumulées font un total de 496 kg de cocaïne, et ont été réalisées par la même brigade. Le 2 octobre dernier, la Brigade du Tourisme des Douanes, rattachée à la Subdivision des Douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), a effectué une importante saisie de résine de cannabis communément appelée haschich. Il s'agit de 59 paquets d'un poids total de 32,686 kg. L'opération d'interception de la drogue a été conduite sur la base de critères objectifs de ciblage et de techniques d'investigation des unités douanières de l'Aibd.

À ce sujet, les agents des Douanes de ladite unité ont ciblé et isolé deux valises accompagnées. Le passage de ces valises au scanner douanier a permis de déceler des indices qui confortent les agents dans leurs soupçons. Les investigations menées par la suite ont permis d'identifier et d'arrêter le propriétaire. Il s'agit d'un étranger détenteur d'une double nationalité, en provenance d'un pays asiatique et en partance pour un pays frontalier à partir de l'Aibd. À l'ouverture des valises par le propriétaire, les agents ont, effectivement, découvert la présence des paquets contenant de la drogue. Les échantillons prélevés et soumis à l'analyse du Laboratoire national de la Division de la Police technique et scientifique se sont révélés positifs au Haschich.

D'importantes quantités saisies par la Docrtis

Si l'on se fie aux résultats des deux tableaux récapitulatifs de la Docrtis, en matière de saisie de chanvre indien, 2025 est partie pour enregistrer une hausse considérable par rapport à 2024. Le tableau récapitulatif des saisies de drogues de janvier à septembre 2025, de la Docrtis, affiche, pour le chanvre indien, 3488, 635 kg, l'ecstasy, le Mdma, le crack, les substances psychotropes, le haschich, la cocaïne, le skunks, le kusch, l'amphétamine et le cristal meth font respectivement 994 pilules, 239,5 g, 322 pierres, 28.800 comprimés divers, 6,684 kg, 5,316 kg, 2,650 kg, 55 kg, 390 g et 400 g. Pour ce qui est de l'année 2024, il y a eu respectivement avec le chanvre indien, l'ecstasy, le Mdma, le crack, les substances psychotropes, le haschich, la cocaïne, le skunks, le kusch, le protoxyde d'azote et l'héroïne, des saisies de 4.688,42 kg, 9665 pilules, 265 g, 849 pierres 7.224 barbituriques dont 4.434 comprimés Tramadol, 6,057 kg, 25, 678 kg, 3, 030 kg. 200 g, 72 bonbonnes et 49 g. En ce qui concerne 2023, il y a eu pour le chanvre indien, 3. 445, 729 kg.