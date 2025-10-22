Sénégal: Santé, nutrition, hygiène, assainissement... - World Vision au chevet des communautés vulnérables

« Aider les enfants les plus vulnérables à surmonter la pauvreté et à vivre pleinement leur vie », tel est l'objectif de World Vision. Dans le rapport de l'année 2024 rendu public, mardi, plusieurs réalisations issues de leurs programmes témoignent de leur assistance aux communautés défavorisées.

World Vision a présenté, mardi à Dakar, son rapport d'impact de l'année 2024 dans les domaines tels que la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation et la protection des enfants. Ce rapport révèle qu'à travers leurs programmes, 208 756 enfants, âgés de 6 à 18 ans, ont bénéficié directement des activités de protection de l'enfant en vue de réduire les violences contre eux.

De plus, 156 236 enfants de la même catégorie d'âge participent aux programmes éducatifs soutenus par World Vision pour améliorer les résultats des apprentissages. Selon le rapport, 196 663 et 613 539 personnes ont bénéficié respectivement des programmes de santé et des programmes de nutrition de ladite structure.

4,6 millions d'enfants vulnérables impactés au Sénégal

Selon Écarlate Habiyambere, directeur général de World Vision, en 2024, avec leurs partenaires, ils ont contribué à impacter positivement la vie de plus de 4,6 millions d'enfants vulnérables au Sénégal et de 200 millions d'enfants à travers le monde. D'après lui, c'est avec détermination et méthode qu'ils ont réussi à contribuer à transformer durablement la vie de milliers d'enfants vulnérables à travers le pays.

Dans les domaines de la santé et de la nutrition, selon le rapport, World Vision a mis le focus sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de reproduction. Ainsi, la note a révélé que la prévention et la promotion de la santé ont été les approches utilisées pour renforcer la sensibilisation des populations sur l'importance de la nutrition et le bien-être des enfants.

En ce qui concerne l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'objectif était d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement au niveau communautaire dans les établissements scolaires et les structures sanitaires.

Pour Victor Mingou, président du conseil consultatif de World Vision Sénégal, grâce à l'engagement indéfectible de leurs équipes, ils ont franchi des étapes importantes dans leur mission de transformation durable au service des enfants vulnérables. D'après lui, sur le plan de la santé, leurs interventions ont permis de renforcer les soins communautaires, d'améliorer la nutrition infantile et par ricochet, la santé des enfants.