L'Evêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a demandé de beaucoup prier pour les victimes de l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift qui sévit dans le Nord. Cependant, il invite à prendre une politique de prévention pour sauver des vies. Il a déploré les nombreuses pertes en vies humaines causées par cette épidémie mais aussi les nombreux cancers. Le guide religieux a demandé aux femmes catholiques du Diocèse de Saint-Louis qui célèbrent le jubilé des 20 ans d'existence de leur Union à intégrer « Octobre Rose » dans leur témoignage chrétien. Il s'est exprimé en marge de leur conférence qu'il a animée et qui avait pour thème "Femmes catholiques du Diocèse de Saint-Louis, avec Marie, jubilons pour nos 20 ans de synodalité".

« J'ai essayé de prendre les aspects qui me semblaient les plus importants par rapport à l'événement et au thème. C'était d'abord de considérer la femme dans le genre, dans la féminité, dans la maternité. La femme en Marie, mère de Dieu, notre mère et mère de l'Église. Également la femme dans notre contexte social et j'avais pris l'image qu'on a eue il y a quelques années de la femme qui avait des bras multiples parce qu'elle s'occupait de tout. Et puis je leur ai dit, vous avez enjubilé, c'est-à-dire que vous avez mesuré un chemin qui a été parcouru », a dit Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, Évêque du Diocèse de Saint-Louis.

Il a saisi l'occasion avec le regroupement de ces femmes pour aborder la question de l'Octobre Rose et l'épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift. « Je rappelle que l'épicentre de cette épidémie est notre diocèse qui couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam et particulièrement la région de Saint-Louis. C'est là où il y a eu les premiers cas et le plus de décès », a-t-il rappelé tout en demandant de prier pour les victimes mais aussi de prendre une politique de prévention pour sauver des vies. « Dieu nous a donné les moyens, la science, des hommes et des femmes qui sont compétents dans leur domaine.

Alors pour que nous puissions accueillir tout cela et puis lutter en matière de prévention, nous devons utiliser tout ce que nous avons aujourd'hui pour qu'on ne voie plus nos mamans, nos soeurs souffrir des années et des années. Quand je vois tout autour de moi, et chacun en a fait l'expérience, des gens qui partent, qui s'éteignent petit à petit. Et on n'a aucun moyen de freiner tout cela. Alors que dans une politique de prévention, on peut en sauver beaucoup. Donc j'ai demandé aux femmes que « Octobre Rose » ne soit pas seulement une affaire civile, mais que nous l'intégrions dans notre témoignage chrétien », a-t-il suggéré.