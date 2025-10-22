Le village de Savoigne, dans la région de Saint-Louis, a abrité le week-end dernier la célébration du jubilé des 20 ans d'existence de l'Union Diocésaine des Femmes Catholiques de Saint-Louis, lesquelles sont venues se ressourcer aux pieds de la Vierge Marie. Pendant trois jours, ces femmes ont longuement prié pour une multitude d'intentions au niveau du sanctuaire marial de ce village très fréquenté ces dernières années. Elles ont eu droit à une messe d'action de grâces présidée par l'Evêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye.

C'est la chorale de la paroisse Saint-Prosper de Savoigne qui a animé la messe dite en l'intention des femmes catholiques du Diocèse de Saint-Louis qui célèbrent le jubilé des vingt ans d'existence de leur union. « Nous sommes là à Saint-Louis pour fêter nos vingt ans de jubilé dans l'union diocésaine de Saint-Louis. L'association a été créée depuis 2004 et elle compte plus de 320 femmes catholiques du diocèse. Nous avons choisi de venir à Savoigne parce que nous avons le sanctuaire marial dans ce village. Nous en avons profité pour le faire visiter à toutes les femmes du diocèse de Saint-Louis, de prier ensemble et de découvrir aussi les réalités qui sont dans les autres paroisses », a fait savoir Mme Coly Claire Ndione, présidente de cette union diocésaine des femmes catholiques de Saint-Louis.

Parlant du thème de cette célébration intitulé : « Femmes catholiques du Diocèse de Saint-Louis, jubilons pour nos vingt ans de synodalité », Mme Coly a expliqué que toutes les femmes doivent vivre ensemble, marcher ensemble pour aller au-devant. Lors de cette messe présidée par Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, Évêque de Saint-Louis, ces femmes catholiques du diocèse de Saint-Louis ont rendu un vibrant hommage aux anciennes de leur union et n'ont pas manqué également de saluer la présence de la forte délégation de femmes catholiques venues de l'union nationale.