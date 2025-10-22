Les autorités académiques de la région de Saint-Louis en collaboration avec la Direction régionale de la santé ont organisé simultanément dans la matinée d'hier, mardi 21 octobre, une leçon de vie sur la maladie de Fièvre de la Vallée du Rift dans tous les établissements scolaires de la circonscription de la région. Le but est de sensibiliser la communauté éducative sur les causes, les manifestations, les conséquences et les mesures pratiques à prendre pour se prémunir de cette maladie. La leçon officielle a duré près d'une heure à l'école des Jeunes Filles Boubacar Diop de Balacos.

C'est une pléthore de questions à laquelle les élèves de l'école des jeunes filles Boubacar Diop ont répondu devant les autorités académiques et les membres du Comité régional de Gestion des épidémies de la région de Saint-Louis. Des questions qui portaient sur les causes, les manifestations, les conséquences et les mesures pratiques à prendre pour se prémunir de cette maladie. Interrogé sur cette initiative de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis en collaboration avec la Direction Régionale de la Santé, Dr Ibou Guèye, Médecin-chef du District sanitaire de Saint-Louis, par ailleurs, responsable des opérations dans le cadre de la riposte à l'épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift déclare : « Cette activité entre dans le cadre de la riposte où nous avons besoin d'une collaboration multisectorielle. Cette activité vise à pousser les populations à une adhésion aux mesures qui permettent d'interrompre la transmission de la maladie et d'endiguer très rapidement l'épidémie ».

Selon lui, cette collaboration est aussi une opportunité qui leur est offerte pour pouvoir donner des messages de sensibilisation. « Ce que nous avons vu dans cette école de jeunes filles nous rassure. Les élèves, bien qu'étant très jeunes, des enfants, ont répondu à toutes les questions, quasiment à toutes les questions qu'on a posées sur la fièvre de la vallée du Rift, depuis la connaissance de la maladie, la transmission de la maladie, les moyens de prévention, les élèves ont répondu à tout cela. Donc, cela veut dire tout simplement qu'ils sont à un niveau d'information tel que ces enfants peuvent diffuser nos messages de communication pour pouvoir endiguer cette épidémie », s'est-il réjoui. Il a toutefois appelé à nouveau les populations à la mobilisation prônant ainsi l'engagement communautaire.