Afrique de l'Ouest: Lutte contre la criminalité en Afrique de l'Ouest - La CEDEAO outille ses analystes à Dakar

Dakar accueille depuis hier, mardi 21 octobre, un atelier régional stratégique sur le thème "Crime et criminalité", organisé par la Direction de l'Alerte Précoce (DAP) de la CEDEAO. Cet événement rassemble des analystes des centres nationaux de prévention ainsi que des experts en technologies, avec un double objectif : renforcer les capacités d'analyse et intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les mécanismes d'alerte et de réponse.

Dans son discours d'ouverture, Mamadou Moustapha Seck, représentant du ministre de l'Intégration africaine du Sénégal, a salué « une rencontre porteuse d'espoir » pour la mise en oeuvre du centre national d'alerte précoce sénégalais, encore en phase préparatoire. En ce sens, il a rappelé que « le Sénégal, à l'instar du Bénin, du Togo et du Cap-Vert, est l'un des quatre pays de la CEDEAO à ne pas encore disposer de ce centre, pourtant crucial pour anticiper les risques sécuritaires. »

Nanténé Koulibaly, analyste principal au sein de la DAP, a détaillé la genèse et les ambitions du mécanisme régional ECOWARN, adopté en 2014 pour décentraliser l'alerte précoce. « L'objectif est de doter chaque État membre d'un centre capable d'intervenir en amont, notamment face aux conflits de basse intensité souvent ignorés jusqu'à ce qu'ils dégénèrent », a-t-il expliqué avant de rappeler que « l'architecture de sécurité humaine de la CEDEAO repose sur cinq thématiques majeures : gouvernance, criminalité, sécurité, environnement et santé. »

La criminalité transnationale organisée en trafic de drogue, traite des personnes, commerce illicite d'armes reste l'un des fléaux majeurs en Afrique de l'Ouest. De ce point de vue, Zelma Nobre Fassinou, ambassadrice de la CEDEAO au Sénégal, représentant la vice-présidente de la Commission, a insisté sur l'urgence d'agir : « Notre région figure parmi les plus touchées du continent pour les crimes transfrontaliers. Les économies illicites prospèrent dans un contexte d'instabilité et d'inégalités », alerte-t-elle. Elle a souligné que la mise en place des centres nationaux d'alerte est un pilier essentiel pour anticiper et mutualiser les réponses.

Au coeur de cet atelier, une innovation majeure a été mise en avant : l'intelligence artificielle. Pour Marcel Bossou, administrateur du système ECOWARN, l'IA représente un tournant : « Nos analystes sont confrontés à une masse exponentielle de données. L'IA peut les aider à identifier des signaux faibles et à structurer l'information pour éclairer la décision politique », a fait savoir M Bossou. Toutefois, il prévient : « L'IA ne remplace pas l'humain. Elle l'assiste, mais c'est l'analyste qui reste au coeur de l'interprétation. »

En plus d'optimiser l'analyse, « les technologies permettront également de lutter contre les fake news et de renforcer la fiabilité des données collectées », a rassuré l'administrateur du système ECOWARN de la CEDEAO. Ainsi, précisera-t-il « l'atelier se veut donc un espace de réflexion sur les bonnes pratiques, les limites éthiques et les garde-fous à mettre en place dans l'usage de l'IA. »

En marge des discours officiels, les travaux pratiques sur l'usage des outils JARP et les techniques de collecte d'information à l'échelle régionale démontrent la volonté de la CEDEAO de moderniser ses mécanismes de sécurité, sans perdre de vue l'humain et la coopération interétatique.