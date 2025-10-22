La cérémonie d'inauguration du Centre d'Excellence et d'Innovation de Sen Eau s'est tenue hier, mardi 21 octobre 2025. Situé à la route du Front de Terre, en face de l'immeuble EMG, ce nouveau pôle de formation et d'innovation ambitionne de devenir une référence pour le secteur de l'eau au Sénégal et en Afrique.

Plusieurs personnalités de premier plan ont pris part à l'événement, marqué par une succession d'allocutions. Après une mise en contexte assurée par M. Ndiaya Diop, responsable de la communication de Sen Eau et ancien journaliste à Sud FM, le Directeur Général de Sen Eau, M. Maguette Niang, a ouvert le bal des prises de parole officielles.

M. Niang a salué la collaboration tripartite entre l'État, la SONES et l'ONAS, ainsi que le partenaire technique Suez, qui a permis la concrétisation de ce projet. Il a également rappelé les performances de Sen Eau, couronnées par un prix international aux Nations Unies en mai dernier, récompensant le modèle sénégalais de partenariat public-privé (PPP). « Ce centre illustre notre vision d'être l'excellence pour le Sénégal et la référence en Afrique », a-t-il déclaré, soulignant que le centre sera ouvert aux universités, aux startups et à l'Association africaine de l'eau.

La formation, levier de transformation sociale

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et Technique, M. Amadou Moustapha Nd. Sarre, a pour sa part insisté sur l'importance stratégique de ce centre dans la politique gouvernementale. « Aucune nation ne peut aspirer à la prospérité sans des citoyens bien formés, compétents et innovants », a-t-il affirmé, saluant une initiative qui s'inscrit dans la vision du Président de la République et du Premier ministre.

Il a annoncé que son département accompagnera le centre dans l'élaboration des programmes, la diversification de l'offre de formation et les démarches de certification.

Une « révolution bleue » en marche

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Cheikh Tidiane Dièye, a clôturé les interventions en rappelant les ambitions du Sénégal en matière d'accès universel à l'eau. Il a évoqué les « autoroutes de l'eau », des transferts d'eau à grande échelle comme celui du lac de Guiers vers Dakar et Touba, qui s'inscrivent dans la vision « Sénégal 2050 ». « Ce centre constitue un nouveau pas vers les grandes ambitions que nous nourrissons pour le secteur de l'eau », a-t-il déclaré, tout en appelant à une amélioration continue de la qualité du service aux citoyens.

Des formations concrètes et une insertion réussie

Le centre forme déjà des jeunes aux métiers de la pose et de l'entretien des réseaux d'eau. La première promotion de 30 plombiers a été intégralement recrutée par Sen Eau. D'ici 2026, un BTS électromécanique sera lancé en partenariat avec le CFPT Sénégal-Japon. En cinq ans, 150 000 heures de formation ont été dispensées, avec 70% des collaborateurs formés par ce même centre. Avec ce nouveau centre, le Sénégal renforce son leadership dans le secteur de l'eau et se prépare à co-organiser avec les Émirats arabes unis la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2026. Fierté nationale et vitrine d'un partenariat réussi, le Centre d'Excellence et d'Innovation de Sen Eau incarne plus qu'un simple bâtiment : il est le symbole d'un Sénégal innovant, formateur et tourné vers l'avenir ont déclaré les intervenants qui se sont succédé à la tribune.