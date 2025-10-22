Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf a retracé le voyage diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye de New York à Nairobi en passant par Kigali qui, selon lui, illustre une diplomatie sénégalaise active et tourné vers l'avenir. Ce, à travers plusieurs axes que sont le multilatéralisme, la justice climatique, la transformation numérique, l'investissement et la diaspora.

Entre crises sécuritaires et tensions géopolitiques, le Sénégal a réaffirmé sa position sur la scène internationale en plaidant une solution à deux États pour Israël et la Palestine mais aussi en réclamant une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour accorder à l'Afrique une place juste dans la gouvernance mondiale.

Dans son texte intitulé « New York - Kigali - Nairobi : les fagots d'un périple présidentiel », le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique Dr Abdourahmane Diouf indique que le Sénégal a également porté la voix de l'Afrique sur les questions environnementales. « Nous sommes agressés par le désert, à coups de boutoir ininterrompus. Au-delà des diverses conventions internationales que nous mettons en oeuvre en la matière, New York a été le lieu de réaffirmation de notre initiative commune avec l'Espagne, avec la mise en place de l'IDRA, et en parfaite collaboration avec des partenaires stratégiques confrontés aux mêmes maux. Le Sénégal se fait l'écho du monde exposé à la désertification et entend rallier à cette cause nos pays partenaires africains », lit-on dans le texte. À New York, notre pays a réaffirmé, selon Dr Abdourahmane Diouf, son engagement à travers le soutien au Fonds Pertes et Dommages ; l'annonce de l'organisation à Dakar en 2027 du Congrès mondial sur les aires marines protégées (IMPAC6).

A Kigali, l'expérience rwandaise du digital symbolisée par la plateforme Irembo a inspiré la réflexion sénégalaise sur la transformation numérique. A en croire Dr Abdourahmane Diouf, le Forum Invest in Sénégal a confirmé la vitalité de l'économie nationale et la confiance des investisseurs. Il a salué la coopération Sud-Sud avec le Rwanda Development Board, modèle d'efficacité économique.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a également adressé un message fort à la diaspora sénégalaise. « Après les expats, c'est le temps des repats », a lancé Dr Diouf, invitant les Sénégalais de l'extérieur à investir dans l'Agenda national de transformation.