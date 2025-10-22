Congo-Kinshasa: Route Nyunzu-Kongolo - Une voie agricole devenue un calvaire pour les usagers

La route Nyunzu-Kongolo, dans la province du Tanganyika, est une voie agricole essentielle en forte dégradation, est devenue un véritable calvaire pour les usagers.

Les chauffeurs de camions, motocyclistes et commerçants qui empruntent cet voie, vivent un véritable calvaire sur cet axe stratégique, devenu impraticable à cause notamment des bourbiers et barrières des hommes en uniforme.

« Cette route qui mène vers Kongolo est impraticable. Il faut être un chauffeur expérimenté pour sortir de ce bourbier. Lorsqu'il pleut, personne n'ose l'emprunter », témoigne Joseph Kakuji, chauffeur de poids lourd.

Les produits agricoles tels que l'huile de palme, le maïs et les bananes plantains, en provenance de Kongolo, peinent à atteindre les marchés de Nyunzu et Kalemie, entraînant une hausse vertigineuse des prix pour les consommateurs.

Motocyclistes à bout de souffle

Les conducteurs de moto, souvent chargés de marchandises, affrontent des pannes fréquentes, des efforts physiques intenses et des arrivées à destination épuisantes. La solidarité entre usagers devient le seul recours pour sortir des zones marécageuses.

La dégradation de cette voie a des répercussions économiques majeures : les produits de première nécessité deviennent inaccessibles pour les ménages les plus vulnérables, aggravant la précarité alimentaire dans la région.

Les usagers appellent les autorités provinciales et nationales à réhabiliter cette route stratégique, afin de fluidifier les échanges commerciaux, réduire les coûts de transport et stimuler l'économie locale.