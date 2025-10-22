Congo-Kinshasa: Gaston Mfumu plaide pour des allègements fiscaux en vue de promouvoir l'industrie locale

Au mois de septembre dernier, lors d'un conseil des ministres, selon le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, le président de la République

avait engagé, sous la coordination de la Première ministre, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'Économie nationale, le ministre de l'Industrie, celui des Finances, du Commerce extérieur, à élaborer en urgence un paquet cohérent des mesures parmi lesquels la révision ciblée des taxes à l'importation pour protéger nos producteurs, tout en préservant le pouvoir d'achat; la mise en place des mécanismes incitatifs pour soutenir l'investissement productif et une stratégie de communication nationale pour promouvoir la production locale, la consommation locale et la fierté de produire et de consommer congolais.

Cependant, selon Gaston Mfumu, président du Parti politique Génération 4, ces mesures souffrent jusqu'à ce jour de non-application.

L'industrie locale est toujours menacée à cause de la surtaxation. Ce qui ne permet pas aux entrepreneurs locaux d'être compétitifs sur le terrain.

Dans sa lettre du 26 septembre 2025 adressée aux sénateurs et aux députés nationaux d'accompagner le chef de l'État dans sa lutte contre la vie chère afin de matérialiser le slogan " le peuple d'abord "

Par ailleurs, à l'instar d'autres congolais aussi bien des experts scientifiques que des acteurs politiques, le président du parti Génération 4 s'inquiète des risques liés à cette appréciation brutale et rapide du FC face au dollar américain au cas la Banque centrale du Congo et le gouvernement congolais ne prennent des mesures d'accompagnement pour protéger l'économie congolaise.

Que faire pour booster l'industrie locale et aussi protéger le pouvoir d'achat de la population face à l'appréciation brutale et rapide du Franc congolais par rapport au dollar américain ?

Les auditeurs ont échangé avec Gaston Mfumu, dignitaire et président du parti politique Génération 4, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.

