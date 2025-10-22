Congo-Kinshasa: Report de la plénière sur la motion contre le gouverneur de la Tshopo sur fond de tensions

La plénière prévue le mercredi 22 octobre 2025 à l'assemblée provinciale de la Tshopo pour examiner la motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendongolia a été reportée à une date ultérieure. Ce report fait suite à un blocage de l'accès à l'assemblée par la police, empêchant les députés d'y accéder. Le gouverneur, le président de l'assemblée Matheus Kanga, et les députés initiateurs de la motion ont été convoqués à Kinshasa pour des consultations, ce qui a suspendu temporairement le processus.

Les tensions sont élevées entre les partisans du gouverneur et les députés demandeurs de sa déchéance, ces derniers l'accusant d'incompétence, de mauvaise gestion, de détournement de fonds publics, notamment ceux destinés à la réhabilitation du stade Lumumba et de la route Nationale N°4, et d'atteinte aux libertés fondamentales.

Le président de l'assemblée Matheus Kanga accuse le gouverneur de manoeuvres pour bloquer la procédure et appelle la population au calme pour éviter toute violence dans la région.

« De la même façon il avait fait pour la question orale, aujourd'hui c'est la même chose qu'il répète parce que vous le savez depuis mardi, il a fui sous prétexte de répondre à l'invitation de la hiérarchie à Kinshasa. Il n' y a pas d'urgence ».

Il a affirmé que la motion, une fois déposée, ne peut être retirée que par un vote des députés à leur retour de Kinshasa.

« C'est ne pas la volonté d'une personne qui peut arrêter un moyen de contrôle. C'est la volonté des députés. C'est aux députés eux-mêmes de décider d'arrêter ce moyen de contrôle. Quand la motion est déjà déposée, il n'y a plus moyen de faire marche arrière, la seule manière de stopper ça, c'est par le vote », a ajouté le président de l'organe délibérant.

En attendant, Matheus Kanga exhorte la population à la sérénité pour, dit-il, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent voir le sang couler à la Tshopo.