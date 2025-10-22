Congo-Kinshasa: Daniel Mukoko au Sud-Ubangi pour relancer les pôles agricoles locaux et redonner un souffle nouveau aux structures en déclin

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a entamé une mission d'évaluation dans la province du Sud-Ubangi. Le mardi 21 octobre, il s'est rendu dans les territoires de Kungu et de Gemena, avec un objectif clair : relancer les pôles agricoles locaux et redonner un souffle nouveau aux structures en déclin.

À Kungu, le ministre a visité le Centre de Développement Intégré de Bwamanda (CDI Bwamanda), une ASBL autrefois florissante dans la production de café, maïs, cacao et soja. Aujourd'hui affaiblie, cette structure continue toutefois d'encadrer de petites unités agricoles et de maintenir les routes locales.

Lors de son passage, Daniel Mukoko a inspecté le siège social, le parc à engins, les entrepôts, le poulailler ainsi que l'école du personnel. Le directeur général du CDI Bwamanda a exprimé l'attente d'un soutien concret du gouvernement central, principal partenaire de l'organisation.

« Le gouvernement congolais reste notre premier partenaire. Avec l'appui nécessaire, nous pouvons contribuer à régler de nombreux problèmes locaux, même ceux qui incombent à l'État », a-t-il affirmé.

À Gemena, le ministre s'est penché sur la situation préoccupante de la division provinciale de l'Économie nationale. Le bâtiment est délabré, l'espace insuffisant, et seuls 60 agents sont pris en charge sur 183. Il a promis d'améliorer leurs conditions de travail.

Enfin, la tournée s'est achevée par une visite au centre de recherche agricole INERA/Boketa, en proie à un manque criant d'équipements malgré la motivation du personnel. Daniel Mukoko s'est engagé à plaider pour sa redynamisation, estimant que cette structure est un maillon essentiel à la relance de l'économie agricole dans le Sud-Ubangi.